Come funzionano i formati di stampa in creativehub?

Cosa stampiamo

Tenendo conto dei limiti del tuo file di stampa, puoi vendere stampe d’arte dal tuo sito in qualsiasi formato personalizzato desideri, fino ai formati massimi supportati dalle nostre stampanti. In altre parole, non abbiamo formati prestabiliti come A4, A3, A2 e così via. Piuttosto, tagliamo le tue stampe alle loro dimensioni specifiche.

Come funziona il dimensionamento

Il file che carichi su creativehub ha una dimensione nativa (mm/pollici). Ha anche un rapporto d’aspetto nativo (3:2, 1:1, ecc.).

Creativehub ti permette di ridimensionare i file quando configuri i tuoi prodotti, così da offrire diverse opzioni di stampa. Tuttavia, lo fa rispettando il rapporto d’aspetto del file, invece di modificare la misura di ciascun lato singolarmente.

Per esempio, se aumenti la lunghezza del file, anche la larghezza aumenterà in proporzione al rapporto d’aspetto del file.

In parole semplici, in creativehub non puoi modificare la dimensione di un solo lato della stampa. Se vuoi farlo, hai due opzioni:

Ridimensiona il file in Photoshop, o nel software che usi per preparare i tuoi file, e caricalo su creativehub

Aggiungi un bordo bianco al file per raggiungere le dimensioni che ti servono

Cos’è il rapporto d’aspetto?

Il rapporto d’aspetto è la relazione proporzionale tra larghezza e altezza. Per esempio, un’immagine quadrata ha un rapporto d’aspetto di 1:1. Significa che per ogni unità di misura orizzontale c’è un’unità di misura verticale uguale.

Nota che i file con lo stesso rapporto d’aspetto non hanno necessariamente le stesse dimensioni (mm/pollici). Per esempio, un file quadrato di 500 mm x 500 mm e un file quadrato di 1500 mm x 1500 mm hanno entrambi un rapporto d’aspetto di 1:1.

Per capire più a fondo il rapporto d’aspetto, puoi guardare alcuni ottimi video su YouTube.