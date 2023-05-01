I miei clienti dovranno pagare qualcosa alla dogana?

Se il tuo cliente dovrà pagare qualcosa alla dogana dipende dal Paese di destinazione. Quando viene applicato, questo addebito corrisponde all’imposta sulle vendite di quel Paese, ma viene spesso chiamato spese doganali, oneri doganali, spese di importazione, dazio, tassa di importazione o costi di importazione.
Ecco come funziona:
- Gli ordini spediti negli Stati Uniti, nell’UE e nel Regno Unito non subiscono addebiti alla dogana
- Per gli altri Paesi del mondo dipende dal valore della spedizione. Oltre un certo valore, viene addebitata l’imposta sulle vendite di quel Paese. Puoi consultare le soglie minime cliccando su questo link