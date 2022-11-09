Dove posso vedere le mie vendite artistiche?

Quando vengono mostrate le mie vendite artistiche sull’account creativehub?

Tutti gli ordini dei tuoi clienti vengono mandati in produzione alla mezzanotte del giorno in cui sono stati ordinati.



Ad esempio, se hai effettuato una vendita alle 13:00 del 2 Ottobre, l’ordine verrà ricevuto dal nostro sistema di produzione dopo le 23:59 del 2 Ottobre. Lo stesso processo vale se hai ricevuto 50 ordini il 2 Giugno.



Così facendo, se nell’arco di una giornata ricevi diversi ordini, questi vengono raggruppati e addebitati al tuo metodo di pagamento in una sola volta.



Proprio per questo motivo, le tue vendite appariranno sul tuo account creativehub il giorno dopo che sono state ordinate dal tuo negozio artistico online.

Dove posso visualizzare le mie vendite artistiche?





Per visualizzare la cronologia dei tuoi ordini su creativehub, accedi al tuo account creativehub e clicca sul tuo nome sull’icona in alto a destra della pagina. Successivamente, seleziona ‘Impostazioni del negozio’ dal menù a tendina.



Adesso seleziona l’opzione ‘Gestione del negozio’ dal menu sulla tua sinistra e cerca i tuoi ordini.

Cosa significano i diversi stati di ogni ordine?



Mentre l’ordine del tuo cliente viene prodotto, il suo stato viene aggiornato:



Nuovo ordine: Il tuo ordine è stato ricevuto dal nostro sistema di produzione.



In produzione: Il tuo ordine è stato stampato e confezionato ed è pronto per essere spedito al tuo cliente



Spedito: Il tuo ordine è stato completato e spedito al tuo cliente.



Carta necessaria: Abbiamo ricevuto il tuo ordine ma non possiamo completarlo fin quando non aggiungerai al tuo account un metodo di pagamento valido per coprire i costi di produzione. Processeremo il pagamento una volta al giorno.



Pagamento fallito: Abbiamo ricevuto il tuo ordine ma non possiamo processarlo perché il pagamento per i costi di produzione è fallito. Nella maggior parte dei casi, potrai risolvere il problema contattando la tua banca per autorizzare il pagamento. Processeremo il pagamento una volta al giorno.

Ordine sospeso: Non possiamo processare il tuo ordine. Questo può accadere per uno di questi 3 motivi: (1) non abbiamo l’indirizzo di spedizione. (2) il codice SKU è stato modificato. (3) L’opzione di stampa non esiste.