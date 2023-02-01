Quali dettagli del prodotto vengono importati nel mio negozio?

Quando importi prodotti di stampa d’arte nel tuo sito, compare una finestra che ti chiede quali dettagli del prodotto vuoi che importiamo insieme al prodotto/alle varianti.
Queste sono le 4 opzioni di importazione:
- Product variants – il tipo di carta, il formato e le impostazioni di edizione applicate al prodotto/alla variante nelle impostazioni di vendita. Questa opzione non può essere deselezionata.
- Variant prices – il prezzo applicato alle varianti di prodotto nelle impostazioni di vendita. Se questa casella è selezionata, importiamo il prezzo che hai salvato in creativehub. Se è deselezionata, non importiamo il prezzo. Tuttavia, se si tratta della prima importazione di quel prodotto/quella variante, il prezzo viene importato comunque.
- Add to shipping profile (solo Shopify/WooCommerce) – il prodotto viene assegnato al tuo profilo di spedizione. Maggiori informazioni qui
- Product images – l’immagine principale (quella che viene stampata) e le anteprime in scala (anteprima su una parete di interni). Se questa opzione è deselezionata e si tratta della prima importazione, nel sito verrà importata solo l’immagine principale del prodotto.
Ogni volta che avvii un’importazione, tutte le caselle sono selezionate per impostazione predefinita. Puoi deselezionare le informazioni che non vuoi vengano sovrascritte sul sito.
Ti diamo la possibilità di deselezionare le opzioni di importazione proprio perché tu possa importare aggiornamenti delle varianti (formato/carta/edizioni) senza sovrascrivere i dettagli del prodotto sul tuo sito. Scopri di più sull’importazione dei prodotti creativehub nel tuo sito.