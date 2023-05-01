Qual è il formato massimo di stampa in dropshipping?

Tenendo conto dei limiti del tuo file di stampa, puoi vendere stampe d’arte dal tuo sito in qualsiasi formato desideri, fino ai formati massimi supportati dalle nostre stampanti. Eccoli:
Formati massimi delle stampe fotografiche
- Con tutte le nostre carte fotografiche digitali (Fuji Matt, Fuji Gloss, Fuji Pearl e Fuji Flex) puoi stampare fino a 127 cm (50 pollici) di larghezza, con la lunghezza che preferisci.
Formati massimi delle stampe giclée
- La larghezza massima per Hahnemühle German Etching, Ilford Cotton Textured, Canson Baryta, Hahnemühle Bamboo e Hahnemühle Pearl è di 110,5 cm (43,5 pollici).
- Le altre carte giclée, tra cui la Epson Semi-Gloss e la Hahnemühle Photo Rag, possono essere stampate fino a 151 cm (59,5 pollici) di larghezza.