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Qual è il formato massimo di stampa in dropshipping?

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Tenendo conto dei limiti del tuo file di stampa, puoi vendere stampe d’arte dal tuo sito in qualsiasi formato desideri, fino ai formati massimi supportati dalle nostre stampanti. Eccoli:

Formati massimi delle stampe fotografiche

  • Con tutte le nostre carte fotografiche digitali (Fuji Matt, Fuji Gloss, Fuji Pearl e Fuji Flex) puoi stampare fino a 127 cm (50 pollici) di larghezza, con la lunghezza che preferisci.

Formati massimi delle stampe giclée

  • La larghezza massima per Hahnemühle German Etching, Ilford Cotton Textured, Canson Baryta, Hahnemühle Bamboo e Hahnemühle Pearl è di 110,5 cm (43,5 pollici).
  • Le altre carte giclée, tra cui la Epson Semi-Gloss e la Hahnemühle Photo Rag, possono essere stampate fino a 151 cm (59,5 pollici) di larghezza.
Aggiornato il ottobre 2026

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