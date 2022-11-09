Che aspetto ha il certificato di edizione limitata che il cliente riceve?

Vedi un’anteprima del certificato di edizione limitata che verrà inviato assieme alla tua stampa e scopri dove puoi vederlo in creativehub.
Come iniziare
Prima di poter vedere l’anteprima del tuo certificato di edizione limitata, dovrai aver aggiunto il tuo nome d’arte e il tuo marchio nelle tue ‘Impostazioni del negozio d’arte’.
Clicca qui per sapere come aggiornare queste informazioni.
Anteprima del tuo certificato di edizione limitata
Per vedere l’anteprima del certificato, accedi a creativehub e clicca sul nome in alto a destra. Dopodiché seleziona ‘Impostazioni del negozio d’arte’ dal menù a tendina.
Scrolla verso il basso fino alla sezione ‘Branding per i certificati’ e clicca su ‘Anteprima certificati’.
Si aprirà una scheda dove potrai vedere l’anteprima del certificato.