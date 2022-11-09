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Che aspetto ha il certificato di edizione limitata che il cliente riceve?

Indice

Vedi un’anteprima del certificato di edizione limitata che verrà inviato assieme alla tua stampa e scopri dove puoi vederlo in creativehub.

Come iniziare

Prima di poter vedere l’anteprima del tuo certificato di edizione limitata, dovrai aver aggiunto il tuo nome d’arte e il tuo marchio nelle tue ‘Impostazioni del negozio d’arte’.

Clicca qui per sapere come aggiornare queste informazioni.

Anteprima del tuo certificato di edizione limitata

Per vedere l’anteprima del certificato, accedi a creativehub e clicca sul nome in alto a destra. Dopodiché seleziona ‘Impostazioni del negozio d’arte’ dal menù a tendina.

Scrolla verso il basso fino alla sezione  ‘Branding per i certificati’ e clicca su ‘Anteprima certificati’.

Si aprirà una scheda dove potrai vedere l’anteprima del certificato.

Aggiornato il 9 Novembre 2022

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