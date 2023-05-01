Quali formati di file devo caricare su creativehub?

Per stampare i tuoi ordini in dropshipping accettiamo file JPEG o TIFF. Leggi come dimensionare i file per configurare i prodotti di stampa Aggiornato il ottobre 2026Questo articolo ti è stato utile?Sì, grazie!Non moltoArticoli correlatiIl tuo brand artistico e il prezzo delle stampeLivello 1: il marketing per il lancio del negozio di stampeLivello 3: crea urgenza d’acquisto con vendite a tempo limitatoLivello 2: guida 101 al marketing del negozio di stampeIl mio cliente riceverà una fattura con i costi di stampa?