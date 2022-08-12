Come aggiungo i bordi ai prodotti di stampa in creativehub?

Puoi aggiungere i bordi alle tue stampe quando applichi le impostazioni di vendita al file in creativehub.
- Seleziona la stampa a cui vuoi aggiungere i bordi
- Clicca su “Sell as print” tra le opzioni a destra
Qui puoi creare i tuoi prodotti di stampa. Clicca sul pulsante “Add print size”.
Ora sei nella schermata in cui puoi configurare i tuoi prodotti di stampa. Usa il menu a tendina per selezionare “custom size (print only)”
Aggiorna il formato di stampa e i dettagli del bordo richiesti.
Clicca su “Save” quando hai finito.