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Come aggiungo i bordi ai prodotti di stampa in creativehub?

Puoi aggiungere i bordi alle tue stampe quando applichi le impostazioni di vendita al file in creativehub.

  1. Seleziona la stampa a cui vuoi aggiungere i bordi
  2. Clicca su “Sell as print” tra le opzioni a destra

Qui puoi creare i tuoi prodotti di stampa. Clicca sul pulsante “Add print size”.

Ora sei nella schermata in cui puoi configurare i tuoi prodotti di stampa. Usa il menu a tendina per selezionare “custom size (print only)”

Aggiorna il formato di stampa e i dettagli del bordo richiesti.

Clicca su “Save” quando hai finito.

Aggiornato il ottobre 2026

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