Cosa sono le varianti di prodotto e come le creo?

Le varianti di prodotto sono le diverse opzioni di formato di un prodotto di stampa. Per creare una variante devi prima creare un prodotto: seleziona un’immagine nel tuo account creativehub e clicca su “Sell as print”.
Ora sei nella schermata in cui crei i prodotti di stampa pronti per la vendita nel tuo negozio.
Aggiungi i formati cliccando su “Add print size”. Quando clicchi su “Add print size” puoi selezionare il formato della stampa che vuoi vendere, scegliere se aggiungere un bordo, impostarla come edizione limitata e poi selezionare le opzioni di incorniciatura.
Ogni formato che selezioni è una variante. Puoi poi andare al tuo elenco prodotti in “Art store settings” per importare un prodotto e le sue varianti nel tuo sito o negozio online.