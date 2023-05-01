Perché creativehub mostra l’IVA per ogni variante di prodotto?

In creativehub, quando un utente configura e stabilisce il prezzo dei propri prodotti, mostriamo il profitto che potrebbe ottenere dalla vendita della stampa. Nel mostrare il profitto, partiamo dal presupposto che dovrà applicare il 20% di IVA sulla vendita.

Tuttavia, non aggiungiamo realmente l’IVA al prezzo di vendita della stampa: ci limitiamo a importare il prezzo nel negozio dell’utente, senza alcuna impostazione di IVA o imposta sulle vendite. Le aliquote IVA o le imposte sulle vendite si impostano nel negozio dell’utente (e anche il prezzo può essere modificato nel negozio). Quindi, quando mostriamo l’importo netto in creativehub, diamo solo un’indicazione di quale sarebbe il prezzo netto se l’utente dovesse pagare il 20% di IVA. In pratica, ciò che l’utente paga davvero dipende da dove vive e da dove spedisce le opere, e l’IVA da applicare va impostata nell’account del proprio negozio, che sia WIX, Squarespace, Etsy o Shopify.

Noi applichiamo l’IVA sui costi di stampa, anche in questo caso in base alla destinazione dell’ordine. Se viene spedito nel Regno Unito è il 20%, nell’UE il 19%, nel resto del mondo lo 0%, ma il destinatario potrebbe dover pagare l’IVA per ricevere il pacco se questo viene trattenuto in dogana nel Paese di destinazione (succede, ma è raro).