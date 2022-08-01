Livello 1: il marketing per il lancio del negozio di stampe

Questa è una checklist molto semplice e rapida da mettere in pratica su come promuovere il lancio del tuo negozio di stampe.

© Liv Lee

L’obiettivo che guida la maggior parte degli artisti è raggiungere la libertà nella propria carriera creativa. Con questo intendiamo vivere esclusivamente della propria arte. Bene, buone notizie: se hai un seguito online, qualunque sia la sua dimensione, il singolo modo migliore per raggiungere la libertà di carriera è vendere stampe d’arte online.

È qui che entriamo in gioco noi. Il nostro servizio di dropshipping di stampe d’arte ti offre un modo per vendere stampe e cornici di qualità da galleria con imballaggio brandizzato e spedizione in tutto il mondo. Ci occupiamo noi della logistica, liberando il tuo tempo per concentrarti sul marketing delle tue vendite di stampe.

Se hai già configurato il tuo negozio d’arte online, congratulazioni: sei a un passo in più dal tuo obiettivo. Se non l’hai fatto, dai un’occhiata a questa guida approfondita che abbiamo preparato per aiutarti.

Il lancio del tuo negozio

Il passo successivo del tuo percorso è il lancio del negozio. Per darti le migliori possibilità di successo, abbiamo preparato questo piano di lancio in 7 giorni. È costruito intorno a 6 contenuti di marketing fondamentali, frutto della ricerca su centinaia di artisti di successo che abbiamo visto vendere, più e più volte, grandi volumi di stampe d’arte online.

Seguendo questo piano creerai una conversazione cronologica con il tuo pubblico, prima del lancio e nei giorni successivi. Ogni contenuto comunica la tua vendita di stampe in un contesto diverso e, nel corso dei 7 giorni, costruisce fiducia nella qualità del tuo lavoro, dei prodotti di stampa e dell’esperienza d’acquisto. Tutto questo mira a portare al tuo negozio di stampe quanto più traffico in grado di convertire.

Non ti occuperà tutta la giornata. Tuttavia, per darti le migliori possibilità di successo, dovrai dedicare 1-2 ore al giorno a farlo accadere. La cosa importante da ricordare è che i contenuti che funzionano hanno sempre personalità, originalità ed espressione di sé, quindi buttati in questo processo e divertiti a farlo tuo!

I 6 esempi di contenuto che seguono comunicano il tuo messaggio con metodi di marketing diversi che, combinati con il periodo fisso di 7 giorni, concentrano il tuo marketing in una campagna. È la tattica numero 1 usata dai marketer digitali. Ecco come si presenta:

Il tuo piano di lancio in 7 giorni

Ok, entriamo nel piano di 7 giorni. Ecco com’è il tuo arco narrativo:

Segue una descrizione di ogni giorno del piano, di cosa devi fare e degli esempi di contenuti di altri artisti che lo hanno fatto con grande successo. Tieni presente che c’è una buona probabilità che tu abbia già alcuni di questi contenuti. Se è così, ottimo! Puoi valutare come riadattarli per farli funzionare con questa narrazione di lancio.

Giorno 1: checklist pre-lancio

Giorno 2: conto alla rovescia per il lancio

Annuncia l’imminente lancio del tuo negozio di stampe. In questo contenuto devi indicare chiaramente data e ora del lancio, oltre ai dettagli della vendita, come la spedizione gratuita e il fatto che le tue vendite di stampe sono a zero emissioni di carbonio (se ti affidi a noi per l’evasione degli ordini). Dovresti anche includere una call to action (CTA) per iscriversi alla tua mailing list. Questo dà al tuo pubblico un contesto per i contenuti successivi e avvia lo slancio di interesse e attesa per la vendita.

Un ottimo esempio di come farlo è la serie di post Instagram di Ian Lauer. Pubblicando 1 post al giorno, per 9 giorni prima del lancio, Ian costruisce abilmente slancio in un modo che contribuisce alle “25-30” volte in cui gli acquirenti devono vedere il tuo lavoro. Nota come Ian varia le immagini per evitare che i contenuti siano troppo ripetitivi e mette in primo piano le date chiave del lancio.

Giorno 3: il processo creativo

Mostra al tuo pubblico nel dettaglio come realizzi il tuo lavoro: tecnica, tempo impiegato, studio e materiali. Questo contenuto metterà in evidenza la tua abilità, dando al tuo pubblico più fiducia nell’acquisto. Offre inoltre agli acquirenti un retroscena da raccontare agli amici quando parlano del loro acquisto.

Il tempo è un elemento chiave del processo di Oums. La sua tecnica di presentazione a camera è coinvolgente e crea un legame tangibile con la sua esperienza. Anticipando l’opera incompleta, lo spettatore è incoraggiato a seguirne i progressi.

Il video di Diane Hill comunica la sua unicità: visione estetica unita ad abilità. Trasmette qualità e prepara il terreno, facendo capire al suo pubblico cosa riceverà quando arriverà il momento di comprare.

Giorno 4: la gamma di stampe

Mostra l’intera gamma di stampe che metterai in vendita. Questo contenuto dà al tuo pubblico l’opportunità di “guardare le vetrine”, creando attesa prima del lancio. Deve comunicare dettagli specifici come formato di stampa, informazioni sull’edizione limitata, scelta della carta, prezzo, spedizione gratuita e neutralità carbonica. È un’altra occasione per incoraggiare le iscrizioni alla tua mailing list.

Questo esempio di Liv Lee mostra benissimo come farlo con un video. Le transizioni tra le slide hanno un buon ritmo e anticipano i prodotti in modo molto efficace. La sua scelta musicale è ritmata e in sintonia con il montaggio. Ottimo contenuto in stile “teaser”.

Questo post di Pie Aerts è efficace perché mostra le dimensioni della stampa. Questo aumenta la conversione, perché aiuta il tuo pubblico a immaginare la stampa in casa propria. Nota le didascalie di Pie, piene di dettagli chiave sulla vendita e di CTA.

Giorno 5: l’esperienza dell’acquirente

Mostra al tuo pubblico come arriverà la stampa con un video di “unboxing”. Un grande ostacolo all’acquisto online è l’ignoto. Questo contenuto elimina quell’ostacolo e, allo stesso tempo, costruisce la fiducia dell’acquirente. È un’occasione per mettere in risalto dettagli di qualità come l’imballaggio brandizzato, la texture della carta, gli inserti personalizzati e i certificati di edizione limitata.

Ci piace l’approccio da mimo di Elisabeth, perché la porta davanti alla telecamera, creando un legame umano, con l’accessibilità dei sottotitoli. Il video è pulito, ben ritmato, con una CTA chiara ad acquistare le stampe alla fine. È chiaro cosa aspettarsi se compri.

Ciò che colpisce nel video di Chiara Tribulato è l’uso della narrazione. Dall’apertura del pacco, ai dettagli del certificato di autenticità, fino all’incorniciatura, crea un’esperienza molto concreta per chi guarda, rendendo facile immaginare l’opera in casa propria.

Giorno 6: il giorno del lancio

Invia un’email diretta alla tua mailing list annunciando che il negozio è aperto. L’email è il metodo di marketing con i tassi di conversione più alti. È la tua occasione più diretta per dire a chi si è iscritto alla tua mailing list, e che per definizione ha mostrato interesse per il tuo lavoro, che ha l’opportunità di sostenere la tua carriera e di farne parte.

Ci piace questo esempio di email marketing di George Townley, prima di tutto perché è molto visivo. Quando l’email arriva nella casella di posta, il tuo pubblico potrebbe aver bisogno di ricordare chi sei, e uno stimolo visivo è un modo emotivo per farlo. In secondo luogo, il linguaggio semplice e diretto di George rende chiaro che è stato lui a inviare l’email, creando un legame con il lettore. Infine, George inserisce CTA chiare in tutto il testo, con un pulsante per acquistare impossibile da non notare.

Annuncia su tutti i tuoi canali che il negozio di stampe è aperto e che le stampe sono acquistabili da subito. Non far cercare il tuo pubblico: includi un link al negozio in ogni contenuto. Ripeti i tuoi messaggi chiave, come spedizione gratuita e neutralità carbonica, oltre ai dettagli dei prodotti come prezzo, carta, edizioni e formato.

Questa è una tecnica video semplice ma efficace di Thomas Jordan, che usa la versione mobile del suo negozio come supporto visivo. Combinate con il testo descrittivo, le immagini del negozio rafforzano l’idea che si tratta di un negozio e che le stampe si possono acquistare con un clic. Il tutto ben curato, con colori di sfondo in linea con la sua identità di brand.

Un altro esempio di Thomas, questa volta una Storia Instagram salvata in evidenza, così che sia accessibile a chiunque visiti il suo profilo. Una semplice schermata da mobile dell’intera gamma di stampe con un link per comprare.

Giorno 7 e oltre: le testimonianze degli acquirenti

Mostra i tuoi clienti felici ricondividendo tutti i post e i contenuti social in cui vieni taggato. Possono essere video di unboxing, post di acquirenti con la stampa in mano o della stampa appesa alla parete. Questo contenuto comunica al tuo pubblico che il tuo lavoro è richiesto, incoraggiando chi non ha ancora acquistato a farlo, o a rischiare di perdere l’occasione. È anche un ottimo modo per costruire fiducia in te come venditore, perché funziona come una forma meno esplicita di testimonianza o recensione.

Un esempio efficace e facile da replicare è quello di Victoria Park e Diane Hill, che condividono le Storie Instagram in cui vengono taggate e poi le aggiungono a una Storia in evidenza. Questo offre ai futuri potenziali acquirenti un luogo in cui trovare queste preziose testimonianze e dare un’occhiata a come le opere appaiono nelle case degli acquirenti.

La tua strategia di vendita d’arte a lungo termine

Congratulazioni! Completando questo piano di lancio in 7 giorni ti sarai dato le migliori possibilità di un primo successo nella vendita della tua arte. Prenditi un momento per apprezzare quello che hai fatto, perché è un grande passo verso il tuo obiettivo di libertà nella carriera creativa.

Tuttavia, per mantenere questo successo dovrai mettere in pratica una strategia di vendita a lungo termine. Sì, hai indovinato… è il livello 2 della nostra serie su come promuovere le tue vendite di stampe online. Perché non partire in vantaggio mentre le tue vendite hanno slancio? Segui il link: Livello 2: guida 101 al marketing del negozio di stampe