Guida veloce
Accuratezza
Fase 1
Come allestire una camera oscura digitale
È importante assicurarsi di lavorare nel giusto spazio di colore in modo tale da poter preparare le immagini correttamente per ottenere una resa finale molto più accurata.
Fase 2
Come calibrare lo schermo
La prima cosa che ti raccomandiamo per rendere in modo accurato i colori della tua stampa è di far calibrare il tuo monitor professionalmente.
Fase 3
Come fare il soft proof delle tue immagini
Fare il soft proof significa usare i nostri profili di stampa scaricabili online e visualizzare in anteprima le tue immagini per vedere come sembreranno se stampate su una carta di tua scelta.