Come scelgo il tipo di stampa e di carta per il dropshipping?

Offriamo stampe fine art. Si tratta di stampe fotografiche, adatte alle immagini fotografiche, e di stampe giclée, adatte a ogni tipo di arte: illustrazione, fotografia, pittura, disegno, pastelli, spray, arte digitale.



Dai un’occhiata qui al nostro video dettagliato e alla FAQ che ti guidano tra i tipi di stampa e di carta che offriamo.