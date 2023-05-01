Come vendo una stessa opera in diversi formati?

Prima di tutto, per la stampa accettiamo file JPEG o TIFF.



Per vendere più formati di una stessa opera, devi caricare il tuo file originale alla massima qualità. Non c’è bisogno di ridimensionare i file o di caricare più file. In questo modo potrai creare un unico prodotto con più varianti di formato.



Quando configuri le varianti di formato, ridimensioniamo automaticamente la stampa alla risoluzione corretta (300 DPI) e alle dimensioni giuste per ogni variante. Quindi carica semplicemente il file più grande che hai e lascia che ci occupiamo noi del resto. Tieni presente che il file non verrà ritagliato, quindi tutte le varianti di formato avranno lo stesso rapporto d’aspetto del file originale. Scopri di più qui.



L’unico caso in cui ti consigliamo di modificare il file prima di caricarlo è se non è abbastanza grande per essere stampato nei formati in cui vuoi venderlo. In questo caso puoi usare un servizio di upscaling per ottenere un file sufficientemente grande per il formato più grande che vuoi stampare, e caricare quello. I servizi di upscaling sono disponibili nei prodotti Adobe, oppure puoi provare un servizio di upscaling basato su IA come questo.