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Posso fare un ordine di prova in dropshipping su creativehub?

Il nostro software di dropshipping attualmente non offre la funzionalità per effettuare ordini di prova. Se effettui un ordine come “test”, lo trattiamo come un ordine normale e ti addebitiamo i costi di produzione ed evasione.

Se vuoi effettuare un ordine di prova per verificare il processo di evasione su creativehub, ti suggeriamo di farlo con un prodotto fittizio a basso costo. Ecco come:

  1. Configura un prodotto in creativehub con il formato e il prezzo minimi possibili
  2. Importa quel prodotto da creativehub al tuo sito
  3. Imposta la spedizione gratuita nel tuo negozio
  4. Effettua un ordine per questo prodotto sul tuo sito

Questo ti permetterà di testare il processo d’ordine al costo minimo (costo di produzione + spese di spedizione).

Aggiornato il ottobre 2026

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