Dove aggiungo il branding ai miei ordini in dropshipping?

Puoi caricare i dettagli del tuo branding nella sezione “Brand settings” di creativehub. Ecco come fare:
- Clicca sull’icona del profilo in alto a destra
- Seleziona “Art store settings” dal menu a tendina
- Seleziona “Brand settings” dal menu a sinistra
In questa pagina trovi sezioni separate per:
- Creare un artista e caricare le firme (maggiori informazioni qui)
- Branding del certificato di edizione limitata (maggiori informazioni qui)
- Branding della confezione (maggiori informazioni qui)
- Inserti personalizzati (maggiori informazioni qui).