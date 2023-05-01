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Dove aggiungo il branding ai miei ordini in dropshipping?

Puoi caricare i dettagli del tuo branding nella sezione “Brand settings” di creativehub. Ecco come fare:

  1. Clicca sull’icona del profilo in alto a destra
  2. Seleziona “Art store settings” dal menu a tendina
  3. Seleziona “Brand settings” dal menu a sinistra

In questa pagina trovi sezioni separate per:

Aggiornato il ottobre 2026

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