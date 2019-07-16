Il nostro servizio di stampa artistica Giclée online è apprezzato da illustratori, pittori e fotografi. Realizziamo stampe Fine Art Giclée con una perfetta resa cromatica, usando le più recenti tecnologie.
Nella nostra gamma di carte fine art sostenibili puoi trovare 7 delle migliori carte artistiche selezionate accuratamente, da carte più ruvide a lisce e vellutate, a lucide e semi-lucide.
Ilford Cotton Textured è una carta artistica della nostra gamma con un’eccezionale struttura, che offre una forte riproduzione dei neri e una buona intensità del colore con una grana che trattiene l’inchiostro e cattura la luce. La combinazione della base bianca non patinata con la grana trasmette un carattere unico e senza paragoni alle riproduzioni delle tradizionali opere artistiche e fotografiche. La carta ha una ruvidità maggiore della Hahnemühle German Etching. Se stai cercando di rendere il tuo lavoro artistico artigianale e naturale, questa è l’opzione perfetta. Come la German Etching, la Ilford Cotton Textured è una carta robusta che gestisce molto bene il montaggio su supporto.
Dimensioni di stampa massime (in)
44x470
Grammatura (g/m²)
310
Finitura
Opaca
Tono della carta
Bianco caldo
Grana
Molta grana
2
Canson Baryta
Una carta con pura base baritata con un'eccellente densità dei neri, contrasto e riproduzione dei dettagli, perfetta per immagini ad alto contrasto, così come per immagini con colori vividi e fluorescenti. La base baritata rende i bianchi più chiari e i neri molto profondi mentre la superficie riflettente liscia e lucida esalta il dettaglio e la nitidezza dell’immagine. Raccomandiamo di maneggiare la stampa con cura perché è una carta molto sensibile e suggeriamo inoltre di aggiungere un bordo all’immagine se vuoi montarla su un supporto.
Dimensioni di stampa massime (in)
44x470
Grammatura (g/m²)
310
Finitura
Leggermente Lucida
Tono della carta
Bianco Brillante/ Acceso
Grana
Extra Liscia
3
Epson Semi Gloss
Una carta estremamente versatile, adatta ad ogni scopo, scelta per la sua estetica fotografica, l’intensa riproduzione del colore, l’alto contrasto e la sensazione di resistenza e durevolezza. La superficie semi-lucida, piatta, dona all’opera una dimensione fotografica combinata con un leggero tono pittorico di una stampa artistica Giclée. La più sottile delle nostre carte Giclée. La superficie ha un rivestimento in resina che la rende la nostra carta più robusta e resistente.
Dimensioni di stampa massime (in)
60x470
Grammatura (g/m²)
260
Finitura
Semi Lucida
Tono della carta
Bianco Brillante
Grana
Extra Liscia
4
Hahnemühle Bamboo
Bamboo è la prima carta inkjet fine art digitale composta da fibre di bambù. Bamboo rappresenta la naturalezza e il risparmio consapevole delle risorse nella produzione di carta. Particolarmente adatta a colori dalle tonalità calde e stampe monocromatiche, Hahnemühle Bamboo è composta dal 90% da fibre di Bambù e dal 10% di cotone, per un risultato finale che concilia la fotografia con l’ecologia. Questa carta dai toni caldi naturali, dalla superficie liscia e priva di sbiancanti ottici, offre la massima resistenza e durata. Garantisce un’estrema riproduzione del gamut di colori e un’alta densità del colore.
Dimensioni di stampa massime (in)
44x470
Grammatura (g/m²)
290
Finitura
Opaca
Tono della carta
Giallo Caldo Crema
Grana
Liscia
5
Hahnemühle Pearl
Hahnemüle Pearl ha una superficie liscia con una sottile grana a buccia d’arancia e una base luminosa bianca neutrale. Crea delle immagini in bianco e nero molto naturali e offre una vibrante riproduzione dei colori e nitidezza dei dettagli. È una carta politenata, quindi ha un rivestimento in resina che la rende fibrosa al tatto. La finitura satinata del rivestimento in resina dona profondità all’immagine e in combinazione con la grana e la vivace riproduzione dei colori, conferisce all’immagine la sensazione di un dipinto ad olio. Questa è una delle carte artistiche della gamma Giclée più appropriate per il montaggio su supporto.
Dimensioni di stampa massime (in)
44x470
Grammatura (g/m²)
285
Finitura
Perlata/satinata
Tono della carta
Bianco Naturale
Grana
Sottile grana a buccia d'arancia
6
Hahnemühle Photorag
La superficie opaca della Hahnemüle Photo Rag rende questa carta una tra le nostre carte più popolari tra artisti, illustratori e anche fotografi. La carta dona neri matte e tenui con una riproduzione del colore uniforme e eccellente nitidezza dei dettagli. La superficie ha una struttura leggera con una nota di cotone gessoso e liscio che crea delicati gradienti di colore. Ha una superficie liscia e morbida, quindi raccomandiamo molta cautela quando è maneggiata. Photo Rag è adatta per il montaggio ma la sua grana in cotone fa in modo che i bordi si sfilaccino e logorino se non maneggiati con cura.
Dimensioni di stampa massime (in)
60x470
Grammatura (g/m²)
308
Finitura
Opaca
Tono della carta
Bianco Sporco/Panna
Grana
Liscia
7
Hahnemühle German Etching
Questa spessa carta ha una base leggermente calda e una forte grana screziata. Crea una stampa con colori vividi e neri molto intensi che conferisce un ricco effetto finale e un alto contrasto, grazie alla grana della carta che è capace di trattenere più inchiostro e catturare la luce. La Hahnemüle German Etching è una delle nostre carte artistiche Giclée più spesse, che grazie alla sua robustezza non tende a logorarsi lungo i bordi.
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