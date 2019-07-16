1

Ilford Cotton Textured

Ilford Cotton Textured è una carta artistica della nostra gamma con un’eccezionale struttura, che offre una forte riproduzione dei neri e una buona intensità del colore con una grana che trattiene l’inchiostro e cattura la luce. La combinazione della base bianca non patinata con la grana trasmette un carattere unico e senza paragoni alle riproduzioni delle tradizionali opere artistiche e fotografiche. La carta ha una ruvidità maggiore della Hahnemühle German Etching. Se stai cercando di rendere il tuo lavoro artistico artigianale e naturale, questa è l’opzione perfetta. Come la German Etching, la Ilford Cotton Textured è una carta robusta che gestisce molto bene il montaggio su supporto.