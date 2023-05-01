Posso vendere una stampa in edizione limitata fuori dal mio sito?

Se una stampa in edizione limitata viene venduta al di fuori del tuo sito, ad esempio tramite una vendita privata o di persona, il tuo account creativehub non riceve quell’ordine e quindi la quantità del prodotto su creativehub non viene aggiornata come venduta.

Questo crea una discrepanza tra la quantità del prodotto sul sito e quella su creativehub. È importante che questi due numeri siano sincronizzati, affinché creativehub possa tracciare con precisione le vendite delle tue stampe in edizione limitata. Per saperne di più su come vengono tracciate le edizioni limitate, leggi questo articolo.

Dovrai assicurarti che la quantità del prodotto sul sito sia sincronizzata con la quantità dell’edizione limitata su creativehub, affinché possiamo evadere il numero corretto di ordini. Puoi farlo modificando manualmente la quantità in creativehub e reimportando il prodotto nel tuo sito. Leggi questo articolo per capire meglio questo processo.

