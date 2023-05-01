La spedizione in dropshipping si paga per ordine o per articolo?

Come ti addebitiamo la spedizione
Le tariffe di spedizione che ti addebitiamo durante l’evasione vengono applicate così:
- I costi di consegna delle stampe sono per ordine, non per stampa
- I costi di consegna delle stampe incorniciate sono per cornice, non per ordine
- Quando sole stampe e stampe incorniciate sono combinate, si applica la logica della spedizione delle cornici
Le tariffe che addebitiamo per la spedizione si possono consultare qui.
Esempi
Tenendo conto di quanto sopra, ecco alcuni esempi:
- Se il tuo cliente effettua un singolo ordine di 5 stampe, ti verrà addebitata una sola tariffa di consegna per sole stampe
- Se il tuo cliente effettua un singolo ordine di 2 cornici, ti verrà addebitata la somma delle tariffe di consegna di ciascuna cornice
- Se il tuo cliente effettua un singolo ordine di 1 cornice e 2 stampe, ti verrà addebitata una sola tariffa di consegna per cornice
- Se il tuo cliente effettua un singolo ordine di 2 cornici e 2 stampe, ti verrà addebitata la somma delle tariffe di consegna di ciascuna cornice