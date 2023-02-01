Perché non riesco a collegare WooCommerce a creativehub?

A differenza delle nostre altre integrazioni come Shopify e Squarespace, WooCommerce (WordPress) è un sistema open source self-hosted, il che significa che è un ambiente meno controllato.

Il nostro servizio WooCommerce è pienamente funzionante; tuttavia, per il motivo sopra indicato, il tuo sito WordPress può avere impostazioni particolari che creano conflitti con il nostro processo di connessione.

Se non riesci a collegare il tuo negozio WooCommerce, prova queste 2 cose:

Impostazioni di sicurezza del server

Se usi un servizio di terze parti come Cloudflare per la sicurezza, è probabile che questo servizio stia bloccando la comunicazione dal nostro server tramite il rilevamento dei bot o qualcosa di simile. Puoi aggiungere un’eccezione per il nostro server, che dovrebbe consentire la connessione. Il nostro IP è: 20.50.149.65

Impostazioni dei permalink

Modifica le impostazioni dei permalink da “Semplice” a “Nome articolo” nelle impostazioni del tuo WooCommerce: