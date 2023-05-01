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¿Puedo comprar un pack de muestras de vuestros papeles?
Cómo elegir el papel giclée adecuado para tu tipo de arte
Cómo digitalizar tu obra de arte para hacer impresiones
Guía para usar perfiles de impresión en Adobe Lightroom
¿Dónde descargo los perfiles ICC para la prueba en pantalla?
Diferencia entre copia C-type e impresión giclée
Cómo elegir el mejor tipo de impresión y papel para tu arte
¿Qué tipos de impresión utilizan habitualmente los artistas?
Guía de impresión en blanco y negro con Adobe Photoshop
¿Qué tamaño deben tener los márgenes de una impresión fine art?
¿Con cuántos PPP imprimen vuestras impresoras?
¿Cómo elijo el mejor tipo de impresión y de papel para imprimir mi arte?
Cómo hacer una tira de prueba
¿Cuánto tiempo se conservará mi impresión?
¿De qué manera debo enfocar mi archivo para imprimir con theprintspace?
¿Qué diferentes tipos de impresión usan normalmente los artistas?
6 razones para elegir theprintspace en lugar de las tiendas de impresión no profesionales
Averigua con nuestra guía de uso fácil cuál es el tamaño óptimo para tu obra de arte
Conversión manual del perfil de color
Cómo calibrar tu monitor
Cómo hacer una prueba en pantalla de tu impresión con Adobe Photoshop
Cómo preparar un estudio profesional con cuarto oscuro digital
Cómo preparar tu archivo para subir e imprimirlo
Una guía para procesar archivos RAW
Guía para usar perfiles de impresión en Adobe Lightroom
La diferencia entre impresiones C-Print y Giclée
Máximos tamaños de impresión para C-Print y Giclée
Recortar y cambiar el tamaño en Adobe Lightroom
Una guía para la corrección de color
Una guía para la impresión en blanco y negro