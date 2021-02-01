Averigua con nuestra guía de uso fácil cuál es el tamaño óptimo para tu obra de arte.

Paso 1: Averigua cuántos megapixels produce tu cámara

La siguiente guía de tamaños está basada en el tamaño del sensor de las cámaras en megapíxeles.

Este cuadro presenta teléfonos móviles populares, cámaras Bridge (puente en inglés) y réflex digitales (DSLR) para tu referencia, pero es preferible que averigües por ti mismo cuál es el tamaño, en megapíxeles, del sensor de tu cámara.

Cuando sepas la cantidad de megapixels que produce tu cámara, ve al Paso 2.

Modelo de Cámara Megapíxeless iPhone 4 5 iPhone 4s, 5, 5s 8 iPhone 6, 6 Plus 8 iPhone 6se, 6 Plus, 6s Plus 12 Samsung Galaxy S6 16 Fujifilm X70 16.3 Sony RX100 20 Leica Q 24.2 Canon Powershot G5 20 Canon 5D Mark III 22 Nikon D800 36.3

Paso 2: Averigua cuál es el tamaño óptimo para tu obra de arte con nuestra guía

La siguiente guía de uso fácil te ayudará a lograr los mejores resultados para tus impresiones.

Sigue hacia abajo la primera columna hasta que encuentres el valor de megapíxeles de tu cámara (o el que más se acerque) y usa la leyenda de color como guía que te indique la calidad de tu impresión según los diferentes tamaños de impresión.

Ten en cuenta que esta guía solo ofrece una aproximación de calidad a un tamaño determinado de impresión. Recuerda que la calidad es algo subjetivo y te aconsejamos que produzcas una tira de prueba a la hora de ampliar tu obra de arte, o si no estás seguro de la calidad del archivo digital.

¿Qué factores contribuyen a la calidad de un archivo de imagen digital?

Existen muchos factores que contribuyen a la calidad de los archivos de imagen digitales y que determinan cómo de grande puedes imprimir tu obra de arte.

Los tres factores principales son el tamaño de sensor de la cámara en megapíxeles, la calidad del objetivo y el contenido de la fotografía. Sería más fácil, por ejemplo, ampliar una imagen abstracta que una imagen desenfocada.

Producir una tira de prueba para visualizar previamente la calidad de la impresión

En theprintspace aconsejamos producir una tira de prueba del tamaño más grande posible que necesites para evaluar la calidad de la impresión.

De esta forma podrás también comprobar el color, el enfoque y el impacto de la ampliación que has aplicado a tu archivo. Recuerda que las impresiones de gran tamaño necesitarán una mayor distancia de visualización que tendrás que tomar en cuenta.

¿Sigues con dudas acerca del mejor tamaño de impresión para tus archivos?

Ponte en contacto con nuestro equipo.