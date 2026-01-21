Cómo digitalizar tu obra de arte para hacer impresiones

Obra de Billelis

Acabas de terminar una obra. Todavía tiene esa sensación de pintura fresca. La publicas. A la gente le encanta.

Entonces alguien comenta: «¿Vendes láminas?» y tú, como artista, respondes: «Sí, claro» y luego te quedas mirando la pantalla pensando: …Vale. Genial. Perfecto.

«¿Y cómo preparo esto para imprimir sin estropearlo?»

Porque esto es lo que nadie te cuenta: decir «sí» es la parte fácil. La siguiente parte es conseguir un archivo digital que de verdad haga justicia a tu obra, con el color, el detalle y la textura correctos, para que quien la compre reciba aquello de lo que se enamoró y no una copia apagada.

Esta guía te da un flujo de trabajo que puedes repetir cada vez que termines una obra, para que digitalizar deje de ser «eso que siempre vas posponiendo» y pase a formar parte de tu sistema de venta.

Qué significa realmente «digitalizar»

Digitalizar es, sencillamente, convertir tu obra física en un archivo digital de alta calidad, lo bastante bueno para imprimirlo y venderlo, no solo para publicarlo online. No se trata de «hacer arte digital»; se trata de crear una versión lista para imprimir de la obra que ya has hecho.



El objetivo es que, cuando alguien compre una lámina, siga pareciendo la obra real (las mismas decisiones de color, los mismos detalles, la misma energía) y no una copia más plana y ligeramente desviada que te haga torcer el gesto cuando la veas sobre el papel.



Una vez que has digitalizado bien una obra, has creado un recurso que puedes reutilizar una y otra vez:



Láminas en varios tamaños

Recortes de detalle en primer plano

Imágenes de producto para tu tienda

Contenido para publicaciones y reels en redes

Futuros lanzamientos sin empezar de cero

Digitalizar no es la parte aburrida y administrativa. Es el puente entre crear obra y generar ventas.

Vamos ahora al cómo: estos son los 6 pasos que te llevan de la obra terminada a un archivo listo para imprimir en el que de verdad confíes.

Paso 1: elige tu método de captura

Hay dos formas sólidas de digitalizar una obra física: escanearla o fotografiarla. La «correcta» depende de qué está hecha tu obra, de su tamaño y de cómo quieres que se sienta la lámina.

1) Escanear (lo mejor para obra plana y detalle nítido)

Opta por el escáner si tu obra es dibujo lineal, tinta, lápiz o ilustración, está sobre papel y es bastante plana, sin mucha textura, y es lo bastante pequeña para caber en tu escáner o no te importa escanearla por partes.

Por qué funciona escanear: es nítido, limpio y repetible. Una vez que tienes tus ajustes, puedes repetir el proceso sin más.

2) Fotografiar (lo mejor para obra grande y textura superficial)

Opta por la foto si tu obra es una pintura (acrílico, óleo, gouache) o cualquier cosa con textura en la superficie, está sobre papel texturizado o lienzo, es más grande que tu escáner, o es brillante, tiene capas o el escáner la aplastaría con facilidad.

Por qué funciona fotografiar: puede conservar la «superficie» de la obra (textura, profundidad, marcas de pincel) siempre que la iluminación sea uniforme.

Encarga la captura a profesionales

Si vendes láminas, la calidad empieza mucho antes del papel y la tinta: empieza en la captura. Art Capture Studios es un colaborador nuestro desde hace tiempo, y lo recomendamos porque su trabajo es excelente de forma constante. Es una agencia obsesionada con la calidad, con una red de fotógrafos especializados en todo el Reino Unido centrados en la reproducción precisa y con color fiel de obras de arte, creada por personas con décadas de experiencia en ilustración, impresión fine art, fotografía técnica, comisariado y venta de arte.

Lo que resulta especialmente bueno es que se encargan de la logística y de la manipulación. Pueden capturar la obra en tu espacio o en el suyo y, si prefieres la opción sin complicaciones, ofrecen un servicio de recogida y devolución de guante blanco: embalan cada pieza en embalaje protector de conservación, la transportan en plano en vehículos adaptados y permanece bajo la supervisión de su equipo en todo momento.

Los archivos que recibes también están perfectamente preparados para la venta de láminas: másteres TIFF de 16 bits sin comprimir (Adobe RGB) más JPG más ligeros para web y redes, con retoque y ajuste de color incluidos, y su objetivo es entregarlos en 48 horas.

No te quedes solo con nuestra palabra: esto es lo que artistas y galerías dicen de Art Capture Studios.

Paso 2: lo básico del «archivo de impresión»

No necesitas convertirte en «la persona técnica» para vender buenas láminas. Solo necesitas acertar en tres cosas, porque son las que tus compradores notarán sobre el papel.

Cuando se trata de convertir una obra en un archivo del que puedas vender láminas, todo se reduce a tres cosas:

1) Nitidez

Una comprobación sencilla: abre el archivo y haz zoom hasta que veas la textura de los trazos. Fíjate en los bordes que te importan: el trazo, el detalle del pincel, el grano del lápiz, lo que sea que hace tuya la obra. Si ya se ve un poco blanda en pantalla, no se va a volver nítida por arte de magia sobre el papel. Solo obtendrás una versión más grande y más blanda del mismo archivo.

2) Color

Aquí es donde los artistas se atascan, porque las pantallas no se ponen de acuerdo en nada. Así que no busques que quede «perfecto en todos los dispositivos». Busca esto: ¿coincide con la obra que tengo delante bajo una luz decente?



Edita los colores con la obra justo al lado, con luz de día, para poder igualar el archivo a la pieza real.

3) Carácter

Elimina lo que no debería estar ahí (motas de polvo, manchas). Pero no intentes «limpiar» las partes que sí deben estar, como la textura del papel, las pinceladas o el grano del lápiz. Esos detalles forman parte de tu obra.

Escanear tu obra

Escanear suele ser la forma más sencilla de conseguir un archivo nítido y apto para imprimir, sobre todo si tu obra está sobre papel y es bastante plana. Es ideal cuando los detalles importan (trazo, textura del lápiz, bordes limpios) y quieres resultados consistentes cada vez.

Un escáner es básicamente una lupa para el polvo, así que haz primero una limpieza rápida.

Limpia el cristal del escáner

Cepilla con suavidad la obra (sobre todo las zonas oscuras y los bordes)

Desactiva cualquier opción que diga «mejora automática» o «enfoque automático» (suele dejar tu obra con un aspecto un poco… crujiente)

Ajustes de escaneado que te dan margen de seguridad

Debes buscar un archivo que aguante bien al tamaño de impresión. Para la mayoría de productos impresos, entre 150 y 300 ppp es más que suficiente. Pasar de 300 normalmente solo te da archivos más pesados, no mejores impresiones.



Escanea a 300 ppp si vas a imprimir aproximadamente al mismo tamaño que el original



Escanea a mayor resolución si quieres vender láminas más grandes que el original

Ajustes de exportación

Cuando exportes una obra para imprimirla, PNG o JPEG de alta calidad suelen ser opciones seguras, y mantener el perfil de color en sRGB (sRGB IEC61966-2.1) ayuda a que los colores se mantengan consistentes entre pantallas e impresión.

Exporta en PNG o JPEG de alta calidad



Mantén el perfil de color en sRGB (sRGB IEC61966-2.1)



Guarda un archivo máster que no vayas a estropear al volver a guardarlo (TIFF, PNG o PSD son buenas opciones)

Si tu obra es más grande que tu escáner

Que no cunda el pánico: puedes escanearla por partes y unirlas. Escanea la obra por secciones con un pequeño solapamiento, mantén el papel alineado de la misma forma cada vez y une los escaneos durante la edición

Pequeño truco: pon un trocito de cinta adhesiva en el borde del escáner como «marca de posición» para que cada sección se alinee con más facilidad.

Fotografiar tu obra

Si al escanear tu obra queda un poco plana, o la pieza es demasiado grande para el escáner, fotografiarla suele ser la mejor opción. Es especialmente buena para pinturas, papel texturizado y cualquier cosa en la que quieras que la superficie (marcas de pincel, grano, capas) siga notándose.



Lo que buscas es una foto que esté:

iluminada de forma uniforme (sin esquinas oscuras)

tomada de frente (sin ángulos torcidos)

sin reflejos (sin zonas brillantes)

Un montaje sencillo que funciona

No necesitas un estudio, solo un montaje repetible. Coloca la obra en una pared (o en plano sobre el suelo o una mesa si no hay otra opción), usa una luz intensa y suave (la luz de día indirecta es la opción más fácil), aléjate un poco y haz un ligero zoom para evitar distorsiones, y usa la cuadrícula de la cámara para mantener todo recto.

Las 3 cosas que suelen salir mal (y cómo solucionarlas)

1) La luz no es uniforme: un lado se ve más oscuro, o los colores cambian a lo largo de la obra.

Solución: acerca la obra a la fuente de luz / ilumina desde ambos lados / evita la luz cenital.

2) La obra parece «deformada»: los bordes se curvan o la pieza parece ligeramente trapezoidal.

Solución: asegúrate de que la cámara está justo de frente a la obra (no inclinada). Aléjate en lugar de disparar demasiado cerca.

3) Reflejos / zonas brillantes: habituales con pintura, grafito, barniz e incluso algunos papeles.

Solución: cambia el ángulo de las luces (o de la obra) hasta que el reflejo desaparezca.

Móvil o cámara

Un móvil vale perfectamente si disparas con buena luz (la mayor parte de la «mala calidad» del móvil es simplemente falta de luz), lo mantienes estable apoyándote en algo o usando un trípode si tienes, evitas el objetivo ultra gran angular porque curva los bordes, y tocas la pantalla para enfocar sin dejar que el móvil lo sobreexponga todo. Si vendes muchas láminas grandes, una cámara y un trípode pueden hacer el proceso más consistente, pero no son imprescindibles para empezar.

Paso 3: edición

Una buena digitalización es un 80 % captura y un 20 % edición. Si te ves editando durante horas, normalmente es porque hay que mejorar la captura.



Este es un orden de edición limpio que funciona tanto para escaneos como para fotos:

1) Recorta y endereza

Empieza por hacer que la obra quede bien encuadrada: cuádrala, recorta el fondo y elimina cualquier borde torcido. No es glamuroso, pero hace que el archivo parezca «real» al instante. Endereza la imagen para que los bordes no queden inclinados y recorta con limpieza, dejando un poco de aire si quieres añadir márgenes más adelante.

2) Soluciona el problema del «aspecto lavado» (recupera la profundidad)

A los escaneos y las fotos les encanta aplanar las cosas, así que tu trabajo es devolverle la fuerza sin convertirla en algo más estridente que el original. Haz una comprobación rápida: ¿las zonas oscuras siguen conservando detalle o se han convertido en un borrón? ¿Las zonas claras parecen papel o pintura, o más bien una neblina gris? Ajusta hasta que vuelva a parecer tu obra.

3) Iguala el color al original

No edites de memoria: pon la obra original junto a la pantalla, con luz de día (o bajo una luz constante), y retoca hasta que coincidan. Si el archivo se ve demasiado cálido o demasiado frío, ajústalo, y si tus rojos o azules no te convencen, corrígelos con suavidad, porque los cambios pequeños siempre ganan a los drásticos.

4) Limpia solo lo que no debería estar ahí

Aquí es donde eliminas lo que se cuela durante el escaneado o la foto, no la personalidad del medio. Quita motas de polvo, marcas del escáner y manchas accidentales, pero conserva el grano del papel, la textura del pincel y el grano del lápiz o la aspereza del carboncillo. Si formaba parte de la obra, se queda; si es solo suciedad, se va.

Paso 4: guarda bien tus archivos

Una vez que has digitalizado tu obra y la tienes como quieres, no deshagas todo ese trabajo guardándola de cualquier manera. Esta es la parte que más adelante hace más fácil vender láminas, porque no tendrás que volver a editar el mismo archivo cada vez que necesites un tamaño nuevo, un recorte nuevo o una imagen nueva para una ficha de producto.

Piénsalo así: quieres un «máster» que proteges… y unas cuantas versiones «de trabajo» que puedes usar en cualquier sitio.

1) Guarda primero un archivo máster (tu versión «no tocar»)

Es el archivo al que volverás siempre que necesites cualquier otra cosa. Debe ser la versión de mayor calidad que tengas, guardada a tamaño completo (no la reduzcas) y en un formato que no se degrade cada vez que lo abras y lo vuelvas a guardar. Si algún día necesitas un tamaño de impresión mayor, un recorte nuevo o una exportación más limpia, este es el archivo del que querrás partir.

2) Después haz copias para vender y publicar (tus archivos del día a día)

Son las versiones prácticas que realmente subirás y compartirás: una versión para las fichas de tu tienda, una versión más ligera para redes que cargue rápido y (si ofreces varios formatos de impresión) unos cuantos tamaños extra para no tener que redimensionar desde cero cada vez.



Consejo rápido de exportación: guarda estas copias en sRGB (idealmente sRGB IEC61966-2.1). Es el «idioma común» más fiable para el color cuando tu archivo sale de tu ordenador.

3) Nombra tus archivos con cabeza

Si todo se llama IMG_3847, tarde o temprano querrás tirar el portátil por la ventana.

Un sistema de nombres sencillo que funciona:

TituloObra_Año_Master

TituloObra_A3_Lamina

TituloObra_Web

TituloObra_Detalle_01

Nada sofisticado, solo fácil de buscar.

4) Haz copias de seguridad

Guarda tus archivos máster en dos sitios: una copia en la nube y una en un disco externo (o en una segunda nube). No es la parte emocionante, pero marca la diferencia entre un pequeño inconveniente y perder todo tu catálogo.



En resumen: un sistema de guardado limpio convierte la digitalización en un trabajo que se hace una sola vez y hace que a cada futuro lanzamiento (y a cada mensaje de «¿vendes láminas?») sea mucho más fácil decir que sí.

Paso 5: convierte una obra en varios productos (sin diluir el arte)

Una vez que tienes un archivo digitalizado sólido, puedes vender la misma obra de varias formas inteligentes sin volver a pintarla ni convertir tu tienda en un caos. Empieza con una gama de láminas sencilla (pequeña, mediana y grande) y decide si quieres ofrecerla a sangre (rotunda, de borde a borde) o con margen (clásica y fácil de enmarcar). Después, elige cómo quieres venderla más allá del tamaño: como edición abierta, edición limitada, miniláminas o en conjuntos, y usa recortes de detalle solo si de verdad funcionan como pieza por sí mismos.

Paso 6: la comprobación «¿compraría yo esta lámina?»

Antes de subir o imprimir, haz esta comprobación rápida: detecta lo que más tarde provoca el «¿por qué se ve diferente?».

1) Haz zoom al 100 % (primer plano de verdad)

Elige una zona con detalle (trazo, bordes, marcas de lápiz, textura de pincel) y haz zoom. Si se ve nítida, vas bien; si se ve blanda o un poco empastada, la lámina también se verá blanda.

2) Mira las zonas oscuras

¿Las sombras siguen teniendo detalle o se han convertido en un borrón plano?

Si se han empastado, normalmente necesitarás un pequeño ajuste de contraste o niveles.

3) Mira las zonas claras

¿Los blancos y neutros parecen tu papel o tu pintura reales… o se han vuelto grises, amarillentos o rosados?

Eso es una dominante de color: habitual, y se puede corregir.

4) Caza el polvo

Revisa los bordes y las zonas claras en busca de motas, pelos o marcas del escáner. Elimina el polvo, pero conserva la textura natural del papel.

5) Vuelve a alejar el zoom

¿Sigue pareciendo tu obra?

Si se ve «rara», no te asustes. Normalmente es un pequeño ajuste, no un rehacer completo.

Convertir tu archivo en una lámina real

Cuando tu archivo está en buen estado, el siguiente paso es asegurarte de que se imprime como esperas. Aquí es donde importa la elección del papel, porque cada papel trata el color y el detalle de forma distinta. Algunos papeles muestran el trazo fino y la textura con más claridad, otros hacen que los colores se vean un poco más cálidos o más fríos, y otros gestionan mejor los tonos oscuros. Nada de esto es «mejor» o «peor»: solo depende de lo que le conviene a tu obra.

Si no sabes qué elegir, ayuda ver las opciones de papel en persona antes de decidirte. Un pack de muestras de papel te permite comprobar la superficie, la blancura del papel y cómo suele quedar tu tipo de obra sobre él, lo que hace la decisión mucho más fácil que adivinar desde una pantalla.

Dale una vida más larga a tu obra

Una vez que has digitalizado bien una obra, deja de ser algo que solo puedes disfrutar en un lugar. Puedes ofrecerla como láminas, compartirla online con confianza y recuperarla cuando quieras para nuevos tamaños o nuevos lanzamientos sin tener que rehacer todo el proceso cada vez. También significa que no te pillará desprevenido cuando alguien te pregunte por láminas. Ya tienes un archivo listo.

Tanto si escaneas como si fotografías, los pasos son los mismos: captura bien, haz unas pocas ediciones sencillas para que coincida con el original, guarda un archivo máster y exporta las versiones que usarás para tu tienda y tus redes. La primera vez siempre es la que más tiempo lleva; después se convierte en un proceso repetible que puedes usar con cada obra nueva. Si también quieres simplificar la parte de producción y envío, nosotros podemos imprimir y enviar tus pedidos a través de nuestro servicio de impresión bajo demanda, para que puedas centrarte en crear mientras tus láminas salen con total fiabilidad.