Cómo elegir el papel giclée adecuado para tu tipo de arte

Haces arte. Quieres imprimirlo, y el papel importa más de lo que la mayoría cree.
Giclée es una palabra francesa que significa «rociar». La impresora rocía la tinta sobre el papel, y el papel recoge la tinta y la retiene.
Esta guía te dice qué papel usar. Está organizada según lo que has creado. Acuarelas, óleos, dibujos a lápiz, imágenes fotográficas: cada uno necesita su propio papel.
Acuarelas
Las acuarelas son suaves y tienen aguadas de color. El papel se deja ver. Necesitas un papel que parezca papel de acuarela: de grano fino (cold-press), texturizado, pesado y de unos 300 g/m² (gramos por metro cuadrado; cualquier cosa por encima de 300 es sólida y de gramaje alto).
La textura atrapa la luz como lo hace el papel de acuarela de verdad, y aporta profundidad. No debe haber reflejos y el papel debe ser de algodón, porque el algodón perdura.
Papeles recomendados
Hahnemühle German Etching, 310 g/m². Papel pesado, textura moteada y base blanca cálida. Parece hecho a mano ¡porque lo es! La textura muestra la transparencia de la acuarela y los negros son profundos.
Hahnemühle Bamboo, 290 g/m²
Un papel mate, cálido y suave que funciona de maravilla para acuarelas con paletas terrosas, apagadas o naturales.
Ilford Cotton Textured, 310 g/m². Textura marcada con tono cálido. Retiene bien la tinta y se parece al papel de grano fino que usan los acuarelistas.
Acrílicos
Las pinturas acrílicas son rotundas y sus colores, saturados. Los detalles son nítidos, así que necesitas un papel mate pesado. Liso o con una ligera textura, con una base blanca brillante para que los colores resalten.
Papeles recomendados
Hahnemühle Photo Rag, 308 g/m². Tiene un acabado mate liso. Calidad de museo con una base ligeramente blanco roto. Ideal para el detalle.
Hahnemühle Pearl, 285 g/m². Acabado satinado, para cuando quieres un brillo como el del barniz, con un blanco brillante. Tiene una textura sutil de piel de naranja que profundiza los negros y hace vívidos los colores.
Epson Semi-Gloss, 260 g/m²
Ideal para estilos acrílicos muy rotundos o gráficos, o para un blanco brillante. Es nítido y saturado.
Pinturas al óleo
Las pinturas al óleo son ricas y tienen detalles finos. A menudo con un barniz brillante. Para impresiones sobre papel, el mate texturizado funciona y recuerda al lienzo. Aquí un papel pesado da buen resultado, idealmente de 300 g/m² o más. Además, un tono cálido favorece a los pigmentos del óleo.
Papeles recomendados
Hahnemühle German Etching, 310 g/m². La textura imita el lienzo, con base blanca cálida, colores intensos y negros profundos. El gramaje se siente bien en las manos.
Ilford Cotton Textured, 310 g/m². Un mate texturizado con una trama más limpia y controlada. Excelente para estilos de óleo modernos con detalle fino.
Dibujo a lápiz
Los dibujos a lápiz se basan en gradaciones sutiles y líneas finas. Dependen del grano del papel. Para la impresión giclée, usa un papel mate liso o con una textura muy ligera. Las bases blancas neutras o cálidas funcionan bien, y la superficie debe preservar la claridad de la línea.
Demasiada textura rompe las líneas finas y añade un patrón donde quieres tonos uniformes. Mantenlo liso.
Estos papeles funcionan bien
Hahnemühle Photo Rag, 308 g/m². Idóneo para obra monocroma: este papel de algodón blanco roto ofrece una superficie mate, sin brillo, que preserva las líneas finas y los degradados suaves.
Ilustraciones a tinta
La tinta necesita un contraste marcado con detalle fino. Un papel liso y blanco brillante mantiene las líneas nítidas. El blanco se ve como blanco. El mate o el satinado evitan reflejos en la tinta negra, y un papel pesado imprime negros sólidos sin ondularse.
Papeles ideales
Hahnemühle FineArt Bamboo, 290 g/m². Papel liso con una superficie sutil y una base cálida y cremosa. Fabricado con fibra de bambú. Mantiene bien las líneas nítidas y tiene un aire ligeramente envejecido, como de pergamino. Ideal para obra monocroma o sepia.
Hahnemühle Photo Rag, 308 g/m². Es liso y tiene un acabado mate aterciopelado. Textura mínima con base de algodón blanco brillante. Perfecto para plumilla y tinta, trazo técnico e ilustración gráfica. Aporta una sensación de galería limpia y contemporánea.
Arte digital
El arte digital es variado: desde pintura digital hasta trabajo vectorial y CGI. Los papeles lisos y brillantes dan bordes nítidos y color vivo, mientras que los papeles mate texturizados añaden profundidad si buscas un aire más tradicional. Los papeles mate pesados de calidad de archivo son populares, aunque algunos artistas prefieren un sutil acabado lustre.
Opciones de papel
Hahnemühle Photo Rag, 308 g/m². Mate liso y con una amplia gama de color. Gestiona bien los negros profundos y los degradados finos, y funciona para muchos estilos.
Epson Semi-Gloss, 260 g/m². Una buena elección para obra rotunda, luminosa o gráfica; el acabado semibrillante le da un extra de fuerza.
Diseño gráfico y tipografía
Para pósteres, infografías y trabajo vectorial necesitas bordes nítidos y color limpio. Usa un papel mate liso y blanco brillante. La textura se notará en las zonas planas, y el brillo puede provocar reflejos sobre el texto.
Opciones de papel que recomendamos
Hahnemühle Photo Rag, 308 g/m². Un blanco más brillante que el Photo Rag estándar, sin textura visible. El texto pequeño se mantiene nítido y las líneas finas, limpias.
Ilustraciones
La ilustración abarca muchos medios: dibujo a mano, digital, cómic. Los papeles fine art mate les dan peso, y los lisos favorecen el trazo. Una ligera textura para los estilos pictóricos, y un blanco medio que funciona tanto con la línea como con el color.
Papeles ideales
Hahnemühle Photo Rag, 308 g/m². Una superficie mate suave con un tono ligeramente cálido. Gestiona el trazo y el color con una claridad nítida y produce degradados suaves y uniformes. Una elección refinada para láminas de edición limitada.
Hahnemühle German Etching, 310 g/m². Textura táctil que añade carácter, con colores intensos y vibrantes y negros profundos y ricos. Un aire artesanal que realza de forma preciosa la ilustración clásica y la obra fine art.
Fotografía de paisaje
Los paisajes pueden ser dramáticos, con colores ricos y tonalidades sutiles. Un semibrillo liso enfatiza la claridad y el color vibrante. Un mate texturizado aporta atmósfera, con una amplia gama de color para los atardeceres y negros profundos para las sombras.
Papeles sugeridos
Hahnemühle Pearl, 285 g/m². Acabado satinado con una fina textura punteada y una base brillante y neutra. Produce colores vibrantes y un detalle marcado. Un aspecto natural y equilibrado que encaja con muchos estilos de ilustración.
Hahnemühle German Etching, 310 g/m². Superficie mate texturizada con base cálida. Añade una profundidad táctil que hace que las escenas más agrestes parezcan reales.
Fotografía de retrato
Elige entre un aspecto brillante clásico o un mate fine art refinado. Los papeles de tono neutro o cálido favorecen muchísimo la piel. Una superficie lisa evita texturas no deseadas en los rostros. Los papeles de gramaje alto dan a la copia la sensación adecuada de presencia y calidad.
Papeles que recomendamos
Hahnemühle Photo Rag Bright, 310 g/m². Superficie mate lisa con una base blanca más brillante para unas altas luces limpias y nítidas. Los tonos de piel se imprimen con naturalidad, con un acabado suave y elegante que encaja a la perfección con el retrato más refinado.
Hahnemühle Bamboo, 290 g/m². Una base cálida y cremosa, con un contraste naturalmente más bajo que aporta un sutil aire vintage. Ideal para sepias, tonos cálidos y obras a las que les sienta bien un aspecto suave y orgánico.
Hahnemühle Pearl, 285 g/m². Acabado satinado con el brillo justo para añadir profundidad. Reproduce los colores con precisión y limpieza; una gran opción para retratos en color vibrantes y realistas.
Fotografía en blanco y negro
El blanco y negro se basa en el rango tonal, el contraste y el detalle. Los papeles baritados brillantes ofrecen ese aspecto clásico de cuarto oscuro, con negros profundos y contundentes. Los papeles de algodón mate crean negros más suaves, de fine art, con un aire más contenido. El tono de la base del papel también importa: el blanco brillante da un contraste más frío, mientras que los papeles de tono cálido suavizan las altas luces para un acabado más delicado.
Los mejores papeles
Hahnemühle Photo Rag, 308 g/m². Mate, con un contraste más suave que preserva el detalle en las sombras. Ofrece una elegancia clásica y gradaciones tonales suaves, ideal para copias en blanco y negro refinadas.
Hahnemühle Bamboo, 290 g/m². Base cálida que añade una calidez delicada a las altas luces. Mate y ligeramente apagado, da a las copias un aire suave y vintage. Perfecto para obra en blanco y negro discreta.
Fotografía en color
Las fotos en color son variadas: algunas son rotundas, otras tranquilas. Necesitan un papel con una amplia gama de color. Los papeles semibrillantes blanco brillante dan los resultados más vívidos, mientras que los papeles mate se adaptan a paletas más suaves.
Papeles premium
Hahnemühle Pearl, 285 g/m². Acabado satinado con una base brillante y neutra. Colores vibrantes y una reproducción del detalle marcada, con la cantidad justa de brillo, nunca excesivo.
Epson Semi-Gloss, 260 g/m². Semibrillo liso sobre una base blanca brillante. Ofrece una alta saturación y un detalle nítido. Una opción versátil y fiable, todoterreno, para muchos estilos de fotografía e ilustración.
Técnica mixta
Las impresiones fine art son la obra en sí: para ediciones limitadas y paredes de galería. El papel pasa a formar parte de la pieza. El algodón mate aporta un aire pictórico y, para una longevidad real, quieres papeles de algodón, sin ácido y de calidad de archivo.
Papeles que sugerimos
Hahnemühle German Etching 310 g/m². German Etching funciona bien con texturas de collage, bordes rasgados, materiales superpuestos y obra mixta de pintura e impresión. Su textura añade una sensación táctil, de fine art.
Hahnemühle Photo Rag 308 g/m². Encaja mejor con técnica mixta que incluye elementos fotográficos o que necesita transiciones tonales suaves. Su superficie ofrece degradados más limpios y un detalle más fino.
Fotografía fine art
Fine art significa que la copia es la obra: ediciones limitadas y paredes de galería. El papel forma parte de la pieza. Algodón mate para una calidad pictórica. Para una longevidad real, elige algodón, sin ácido; el material de archivo importa.
Papeles fine art
Hahnemühle German Etching, 310 g/m². Superficie mate texturizada con base blanca cálida. Da a las fotografías el aspecto de un grabado o una pintura. Una elección de calidad de museo para presentaciones fine art.
Hahnemühle Photo Rag, 308 g/m². Mate y completamente libre de reflejos. Ofrece un detalle preciso y destaca tanto en color como en blanco y negro. El estándar de la impresión fine art.
Ilford Cotton Textured, 310 g/m². Muy texturizado, con tono cálido. Negros intensos y ricos que aportan profundidad y carácter. Ideal para obras que deban evocar la sensación de una litografía o un fotograbado.
Cada tipo de arte tiene su papel. Las acuarelas necesitan textura. El dibujo lineal necesita lisura. Las fotografías pueden ir en cualquiera de las dos direcciones. Los fabricantes de papel conocen su oficio: Hahnemühle, Canson, Epson e Ilford producen superficies que cumplen cada una un propósito. Haz coincidir tu medio con la textura del papel. Haz coincidir tus tonos con la base del papel. Cuando no estés seguro, pide muestras. Mira el papel, tócalo, y entonces sabrás que el papel adecuado no solo muestra la imagen: pasa a formar parte de ella.