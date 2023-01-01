¿Qué tamaño deben tener los márgenes de una impresión fine art?

Cuando añades márgenes a una imagen para una impresión artística, su tamaño dependerá de tus preferencias personales y de la estética que busques. Eso sí, piensa en el ambiente o el tono que quieres transmitir: los márgenes anchos y marcados crean una sensación de dramatismo, mientras que los márgenes finos resultan más sutiles, discretos y contemporáneos.
Como guía aproximada:
- Para márgenes contemporáneos, toma el lado más corto, ya sea el ancho o el alto. En imágenes verticales será el ancho; en imágenes horizontales, el alto. Añade un margen equivalente al 4 o 5 % de ese ancho o alto total a cada lado. Después añade un margen del mismo tamaño en los demás lados de la imagen, de modo que el margen sea igual en todo el contorno.
- Para márgenes tradicionales, toma el alto y añade un 7 % del alto como margen superior y un 13 % como margen inferior. Añade un 5 % a cada lado.
Ten en cuenta que no hay reglas fijas: lo anterior es solo una orientación, así que conviene que lo juzgues a ojo hasta dar con lo que te parezca correcto y que luego lo anotes para mantenerlo igual en todas tus obras. También conviene saber que, cuando haces un pedido de impresiones con nosotros y cuando configuras productos de impresión para venderlos con dropshipping, puedes añadir los márgenes directamente en nuestro software.