¿Qué tamaño deben tener los márgenes de una impresión fine art?

Cuando añades márgenes a una imagen para una impresión artística, su tamaño dependerá de tus preferencias personales y de la estética que busques. Eso sí, piensa en el ambiente o el tono que quieres transmitir: los márgenes anchos y marcados crean una sensación de dramatismo, mientras que los márgenes finos resultan más sutiles, discretos y contemporáneos.



Como guía aproximada:



Para márgenes contemporáneos, toma el lado más corto, ya sea el ancho o el alto. En imágenes verticales será el ancho; en imágenes horizontales, el alto. Añade un margen equivalente al 4 o 5 % de ese ancho o alto total a cada lado. Después añade un margen del mismo tamaño en los demás lados de la imagen, de modo que el margen sea igual en todo el contorno. Para márgenes tradicionales, toma el alto y añade un 7 % del alto como margen superior y un 13 % como margen inferior. Añade un 5 % a cada lado.

Contemporáneo

Tradicional

Ten en cuenta que no hay reglas fijas: lo anterior es solo una orientación, así que conviene que lo juzgues a ojo hasta dar con lo que te parezca correcto y que luego lo anotes para mantenerlo igual en todas tus obras. También conviene saber que, cuando haces un pedido de impresiones con nosotros y cuando configuras productos de impresión para venderlos con dropshipping, puedes añadir los márgenes directamente en nuestro software.