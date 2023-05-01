¿Qué diferentes tipos de impresión usan normalmente los artistas?

A continuación, algunos de los principales tipos de impresión que los artistas usan para exponer sus obras. Técnicas acompañadas de una breve explicación del proceso.

Impresión Giclée También conocida como impresión profesional de inyección de tinta. La impresión Giclée, en nuestros papeles profesionales artísticos, se consigue con una impresora de inyección de tinta altamente calibrada y de fina resolución. Es la opción principal que ofrece ediciones de impresión para artistas visuales, pintores e ilustradores.

También conocida como impresión profesional de inyección de tinta. La impresión Giclée, en nuestros papeles profesionales artísticos, se consigue con una impresora de inyección de tinta altamente calibrada y de fina resolución. Es la opción principal que ofrece ediciones de impresión para artistas visuales, pintores e ilustradores. Impresión C-Print (Cromogénica) Es una impresión profesional fotográfica a partir de un negativo o de un archivo digital. Se basa en el revelado de las partículas de plata de un papel fotosensible y produce imágenes fotográficas realistas y detalladas con tonos sutiles y un con un sentido tridimensional.

Es una impresión profesional fotográfica a partir de un negativo o de un archivo digital. Se basa en el revelado de las partículas de plata de un papel fotosensible y produce imágenes fotográficas realistas y detalladas con tonos sutiles y un con un sentido tridimensional. Litografía . Conocida también como litografía offset o impresión lito. Data del final del siglo XVIII y consiste en hacer placas a las cuales se aplica una capa de tinta. El material que recibe la tinta se coloca contra la placa y absorbe la tinta. Se suele usar para la impresión de tiradas de pósters o libros

. Conocida también como litografía offset o impresión lito. Data del final del siglo XVIII y consiste en hacer placas a las cuales se aplica una capa de tinta. El material que recibe la tinta se coloca contra la placa y absorbe la tinta. Se suele usar para la impresión de tiradas de pósters o libros Serigrafía. También conocida como impresión de pantalla de seda, es una técnica inventada en China y de origen milenario que consiste en transferir una tinta a través de una malla fina a un sustrato, es decir a la superficie sobre la cual se quiere imprimir. Es un proceso manual usado por varios artistas visuales, en particular artistas callejeros que desean un toque hecho a mano para sus impresiones.

También conocida como impresión de pantalla de seda, es una técnica inventada en China y de origen milenario que consiste en transferir una tinta a través de una malla fina a un sustrato, es decir a la superficie sobre la cual se quiere imprimir. Es un proceso manual usado por varios artistas visuales, en particular artistas callejeros que desean un toque hecho a mano para sus impresiones. Impresión digital. Esta técnica abarca una gama entera de impresiones desde los libros y las postales hasta la impresión directa sobre materiales como el metal y la madera. La gran ventaja de esta técnica desarrollada y perfeccionada recientemente con la llegada de los ordenadores, es que no hay gastos iniciales para imprimir una tirada, con lo cual imprimir una copia es tan rentable por copia como imprimir miles. La impresión Giclée es una forma muy especializada y detallada de impresión digital.

Esta técnica abarca una gama entera de impresiones desde los libros y las postales hasta la impresión directa sobre materiales como el metal y la madera. La gran ventaja de esta técnica desarrollada y perfeccionada recientemente con la llegada de los ordenadores, es que no hay gastos iniciales para imprimir una tirada, con lo cual imprimir una copia es tan rentable por copia como imprimir miles. La impresión Giclée es una forma muy especializada y detallada de impresión digital. Grabado. Esta técnica es similar a la impresión Lito en la que se usa una placa para transferir la tinta sobre el papel. Sin embargo, a diferencia de la placa en lito hecha por medio de un proceso de reproducción fotográfica, la placa del grabado se consigue tallando a mano un diseño o dibujo en la superficie. Esto le da un toque muy orgánico a las impresiones.