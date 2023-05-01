Cómo preparar un estudio profesional con cuarto oscuro digital

Primeros pasos para preparar archivos digitales con un cuarto oscuro digital.
El entorno de tu estudio puede realmente influir en tu percepción del color, y por eso es importante, a la hora de preparar tus archivos para su impresión, pensar en las condiciones de luz en tu puesto de trabajo, tu oficina o tu estudio.
Guía en vídeo: Preparar tu propio cuarto oscuro digital
Somos conscientes de que preparar tu propio cuarto oscuro puede ser complejo, por eso hemos realizado una guía en vídeo que te ayuda a ponerte manos a la obra.
Consejo: Visita nuestras cabinas preparadas específicamente como cuartos oscuros digitales en nuestro estudio de Londres.
En nuestro estudio de Londres disponemos de nuestras propias cabinas oscuras que pueden ser reservadas. ¡Reserva una sesión hoy mismo!