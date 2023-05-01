La diferencia entre impresiones C-Print y Giclée

¿Qué es una impresión C-Print? ¿Qué es una impresión Giclée?

¿Cuál es la diferencia?

Una de las preguntas que más recibimos en theprintspace es “¿Cuál es la diferencia entre una impresión C-Print y una impresión Giclée?”.

Ambos procesos profesionales de impresión producen excepcionales resultados, sin embargo tienes que considerar los diferentes atributos de cada proceso de impresión y las diversas características de cada tipo de papel.



¿Necesitas consejo? ¡No busques más! Por favor echa un vistazo a nuestra guía vídeo en la que explicamos las diferencias entre las impresiones C-Print y Giclée para ayudarte a elegir el método de impresión y el papel idóneos para tus impresiones artísticas y fotográficas.

¿No estás seguro de qué papel escoger?

Si quieres ver de primera mano las diferentes texturas y acabados de papel, pide una muestra en nuestro sitio web o acércate a nuestro estudio de impresión en Shoreditch y vélos de cerca.

O ponte en contacto con nuestro equipo a través de nuestro chat o aquí en nuestro sitio web para pedir consejo.