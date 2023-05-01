Guía para usar perfiles de impresión en Adobe Lightroom

Instrucciones para instalar y usar los perfiles de color de impresión de theprintspace en Adobe Lightroom y hacer una prueba en pantalla (soft proof) de tu obra.

Ver una previsualización en pantalla (soft proof) de tu archivo de imagen

Una prueba en pantalla o soft proof es una previsualización de los colores que pueden conseguirse con una combinación concreta de impresora y papel. El perfil de impresión es específico de theprintspace: cada uno ha sido creado y probado por nosotros para garantizar que obtenemos la máxima gama de colores que ofrece cada dispositivo de impresión.

Para ver una prueba en pantalla necesitas descargar nuestros perfiles de impresión desde aquí y colocarlos en la carpeta correspondiente de tu Mac o PC, que indicamos abajo, para que Lightroom pueda acceder a ellos.

Coloca los perfiles descargados en la carpeta correspondiente de tu sistema operativo:

Mac OSX – Library\ColorSync\Profiles

Windows – Windows\system32\spool\drivers\color

Prueba en pantalla (soft proof) con Adobe Lightroom

Con la imagen que quieres probar abierta, ve al módulo Revelar y selecciona el botón Prueba en pantalla en la parte inferior de la página.

La previsualización se volverá blanca y aparecerá la etiqueta Vista previa de prueba en la esquina superior derecha, con las opciones de la ventana de prueba en pantalla.

En la pestaña Perfil, selecciona el perfil de impresión descargado de la web de theprintspace. Si no ves los perfiles de theprintspace en la lista, selecciona Otro en el menú desplegable.

Ahora selecciona el perfil del papel en la lista; en este ejemplo es theprintspace Kodak Metallic.

Esto cambiará el aspecto de la imagen para crear la prueba en pantalla, es decir, la representación en pantalla de la impresión final sobre el papel elegido. Recuerda que cada papel afecta a tu archivo de imagen de forma distinta según sus características.

Ahora tienes que seleccionar el Propósito de conversión

Tienes dos opciones: Perceptual y Colorimétrico relativo

Elige la que te dé el mejor resultado en pantalla. Ten en cuenta que Perceptual conserva mejor el detalle en las sombras, pero tu imagen puede sufrir un desplazamiento de color. Por su parte, Colorimétrico relativo funciona bien con imágenes claras y preserva más los colores originales, pero puede perder algo de detalle en las sombras. Es una decisión puramente subjetiva: lo que mejor funcione en pantalla.

También puedes usar la función Aviso de gama, que resalta los tonos de la imagen que quedan fuera de las capacidades de la impresora. En este ejemplo aparecen resaltados en azul. Puedes hacer ajustes para devolver esos colores a la gama reproducible. Este es el mejor momento para ajustar el color y el tono de tu archivo como consideres, a partir de lo que ves en la vista previa de la prueba en pantalla.

Cuando estés conforme con la vista previa de la prueba en pantalla, debes exportar el archivo para convertir tu imagen al perfil de impresión correcto. Recuerda que es un proceso irreversible, así que asegúrate de guardar una copia de tu archivo maestro.

Ve a Archivo >> Exportar

En Ubicación de exportación , elige dónde quieres guardar el nuevo archivo de imagen con el perfil de color incrustado

, elige dónde quieres guardar el nuevo archivo de imagen con el perfil de color incrustado En Nombre de archivo, crea el nombre del archivo; theprintspace recomienda añadir al nombre el del papel, p. ej. Marine_theprintspace C-type Kodak Metallic

En Ajustes de archivo, selecciona TIFF y compresión «Ninguna»

Importante: en Espacio de color, selecciona el perfil de impresión con el que has hecho la prueba en pantalla en Lightroom. Si no aparece en la lista, selecciona Otro y escógelo en la lista de la ventana emergente.

Ahora selecciona el perfil de impresión deseado; en este ejemplo es theprintspace C-type Kodak Metallic

Si necesitas cambiar el tamaño de la imagen, en el menú Tamaño de imagen selecciona las dimensiones y unidades adecuadas y, cuando estés conforme, haz clic en Exportar

Tu imagen ya tiene el perfil correcto para el tipo de papel que has elegido.

Si quieres hablar con alguien de nuestro equipo sobre la mejor manera de hacer la prueba en pantalla de tu archivo, ponte en contacto con nosotros hoy mismo.