¿Qué tipos de impresión utilizan habitualmente los artistas?

Estos son algunos de los principales tipos de impresión que utilizan los artistas para mostrar su obra, con una breve explicación de cada proceso.

Impresiones giclée También conocidas como impresiones inkjet profesionales. La impresión giclée utiliza una impresora de inyección de tinta de altísima resolución y perfectamente calibrada para imprimir con tintas pigmentadas sobre papeles artísticos profesionales. Es la opción principal de artistas plásticos, pintores e ilustradores que ofrecen ediciones de sus obras.



También conocidas como impresiones inkjet profesionales. La impresión giclée utiliza una impresora de inyección de tinta de altísima resolución y perfectamente calibrada para imprimir con tintas pigmentadas sobre papeles artísticos profesionales. Es la opción principal de artistas plásticos, pintores e ilustradores que ofrecen ediciones de sus obras. Copias C-type (cromogénicas) Es una copia fotográfica profesional obtenida a partir de un negativo o de un archivo digital. Consiste en exponer un papel fotosensible a base de plata, y produce imágenes fotográficas detalladas y realistas, con tonos sutiles y una sensación tridimensional.



Es una copia fotográfica profesional obtenida a partir de un negativo o de un archivo digital. Consiste en exponer un papel fotosensible a base de plata, y produce imágenes fotográficas detalladas y realistas, con tonos sutiles y una sensación tridimensional. Litografías . También conocida como impresión offset o litográfica. Inventada a finales del siglo XVIII, consiste en fabricar planchas que después se cubren de tinta. El material que recibe la impresión se coloca contra la plancha y absorbe las tintas. Suele utilizarse para tiradas de pósteres o libros.



. También conocida como impresión offset o litográfica. Inventada a finales del siglo XVIII, consiste en fabricar planchas que después se cubren de tinta. El material que recibe la impresión se coloca contra la plancha y absorbe las tintas. Suele utilizarse para tiradas de pósteres o libros. Serigrafías. También conocida como impresión con pantalla de seda. Inventada en China hace unos 1000 años. Es una técnica de impresión en la que la tinta se hace pasar a través de una malla fina sobre un sustrato (la superficie que se va a imprimir). Es un proceso manual que utilizan los artistas visuales, sobre todo los artistas urbanos, que buscan un acabado artesanal en sus impresiones.



También conocida como impresión con pantalla de seda. Inventada en China hace unos 1000 años. Es una técnica de impresión en la que la tinta se hace pasar a través de una malla fina sobre un sustrato (la superficie que se va a imprimir). Es un proceso manual que utilizan los artistas visuales, sobre todo los artistas urbanos, que buscan un acabado artesanal en sus impresiones. Impresión digital. Abarca toda una gama de impresiones, desde libros y tarjetas hasta la impresión directa sobre soportes como metal o madera. Desarrollada y perfeccionada recientemente, es decir, desde la llegada de los ordenadores, la gran ventaja de la impresión digital es que una tirada no tiene costes de preparación, de modo que imprimir una sola copia resulta igual de rentable por unidad que imprimir miles. La impresión giclée es una forma de impresión digital muy especializada y detallada.



Abarca toda una gama de impresiones, desde libros y tarjetas hasta la impresión directa sobre soportes como metal o madera. Desarrollada y perfeccionada recientemente, es decir, desde la llegada de los ordenadores, la gran ventaja de la impresión digital es que una tirada no tiene costes de preparación, de modo que imprimir una sola copia resulta igual de rentable por unidad que imprimir miles. La impresión giclée es una forma de impresión digital muy especializada y detallada. Grabados (aguafuerte). Es similar a la impresión litográfica en que se utiliza una plancha para transferir la tinta al papel. Sin embargo, mientras que en la litografía la plancha se fabrica mediante un proceso de reproducción fotográfica, en el grabado la plancha se crea grabando a mano un diseño o una imagen en la propia plancha. Esto le da un aspecto muy orgánico.