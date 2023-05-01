Cómo elegir el mejor tipo de impresión y papel para tu arte

La mayoría de fotógrafos y artistas consideran que el proceso giclée o el C-type digital es el más eficaz para reproducir arte con un alto nivel de detalle, y además tiene la ventaja de ser rápido, económico y muy consistente en la reproducción del color.

En theprintspace ofrecemos 7 papeles artísticos giclée y 2 papeles C-type digitales.

Las copias C-type (cromogénicas) son las que utilizan los fotógrafos profesionales para conseguir el mejor detalle, color e impacto. Echa un vistazo a las opciones de impresión C-type aquí. Si tienes prisa, el C-type Fuji Matt es el papel más elegido por los fotógrafos.

Las impresiones giclée las utilizan fotógrafos, ilustradores, pintores, diseñadores, tipógrafos… y artistas visuales de todo tipo. Los colores son intensos y las texturas del papel van desde las texturadas y fibrosas hasta las lisas y mates, pasando por las brillantes, con una gama de bases que abarca desde el blanco brillante neutro hasta el blanco roto de tono cálido. Si tienes prisa, el Hahnemühle Photo Rag es el papel más elegido de la gama giclée.

Sea cual sea la opción de impresión que elijas, encontrarás un papel que no solo complemente el tema de tu obra, sino que le aporte estilo y carácter.

Mira nuestra videoguía sobre las opciones de papel artístico y fotográfico.

Además, te recomendamos hacer al menos una de estas cosas: