¿Dónde descargo los perfiles ICC para la prueba en pantalla?

Tenemos 9 tipos de papel: 4 papeles C-type y 7 papeles fine art giclée. Cada uno de ellos cuenta con su propio perfil de color ICC, creado por nosotros. Estos perfiles ayudan a obtener el mejor rango tonal posible de nuestras máquinas de impresión profesionales.

Puedes descargar esos perfiles de color ICC aquí.

Si necesitas consejo sobre cómo usarlos para hacer una prueba en pantalla (soft proof) de tus imágenes, lee cómo instalarlos y hacer la prueba en pantalla en Photoshop o hacer la prueba en pantalla en Lightroom.