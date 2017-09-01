Guía de impresión en blanco y negro con Adobe Photoshop

Aprende a preparar un archivo en blanco y negro con Adobe Photoshop.

Preparar archivos de imagen para imprimir en blanco y negro es algo distinto de preparar imágenes en color. En esta guía te explicamos los pasos para sacar el máximo partido a la impresión de tus imágenes en blanco y negro.

Paso 1: comprueba el perfil

Para obtener los resultados más neutros al imprimir imágenes en blanco y negro, lo mejor es usar el perfil de color predeterminado Adobe RGB 1998.

Para comprobar el perfil de color de una imagen en Adobe Photoshop, busca el triángulo en la parte inferior izquierda de la ventana de la imagen y selecciona «Perfil del documento».

Ahora, en la barra de estado, aparecerá junto al triángulo el perfil ICC asociado a la imagen que tienes abierta en la ventana.

Si vas a imprimir en blanco y negro y tienes un archivo en color RGB o CMYK, primero debes eliminar toda la información de color. Para ello ve a Imagen >> Modo >> Escala de grises.

Aparecerá una ventana emergente preguntándote si quieres descartar la información de color: selecciona Descartar.

Esto convierte tu archivo a escala de grises, es decir, a blanco y negro. Ahora debemos volver a convertir el archivo a Adobe RGB 1998 para imprimirlo, ya que en theprintspace no podemos imprimir directamente a partir de archivos en escala de grises.

Para ello ve a Edición >> Convertir en perfil .

. Aparecerá otra ventana emergente titulada «Convertir en perfil». Haz las siguientes selecciones:

En Espacio de destino: selecciona Adobe RGB 1998; las opciones de conversión de abajo deben quedarse todas con los valores predeterminados. Pulsa OK. Ahora, si miras en la esquina inferior izquierda, verás que el archivo vuelve a estar en el perfil correcto, Adobe RGB 1998.

Paso 2: haz una prueba en pantalla (soft proof) de tus imágenes

A continuación describimos el proceso de prueba en pantalla o soft proofing, que utiliza nuestros perfiles de impresión personalizados, disponibles para descargar en nuestra web. La prueba en pantalla es una previsualización de cómo quedará tu archivo impreso en el papel que hayas elegido. En la impresión en blanco y negro resulta especialmente útil para ajustar el contraste y el brillo.

Para ver una prueba en pantalla necesitas descargar y usar nuestros perfiles de color personalizados, que puedes descargar aquí.

Una vez instalados los perfiles, puedes acceder a ellos desde el menú de prueba en pantalla de Photoshop: en el menú superior selecciona Vista > Ajuste de prueba > A medida.

Aparecerá una ventana emergente titulada Personalizar condición de prueba.

En Dispositivo para simular, selecciona en la lista el perfil del papel en el que vas a imprimir. En este ejemplo hemos elegido el papel Hahnemühle Photo Rag.

Asegúrate de que Conservar números RGB esté desmarcado y de que el Propósito de conversión esté siempre en Perceptual cuando hagas pruebas en pantalla de imágenes en blanco y negro.

Asegúrate de que Compensación de punto negro esté marcado y de que, en las opciones de visualización, Simular color del papel y Simular tinta negra estén desmarcados.

Ahora, si desplazas un poco la ventana emergente hacia la derecha y activas y desactivas la casilla Previsualizar, verás cómo afecta a la imagen el tipo de papel elegido.

Conviene ver qué zonas de la imagen se ven afectadas por la elección del papel para poder corregirlas en la edición antes de imprimir.

Recuerda: cada papel afecta a tu archivo de imagen de forma distinta según sus características.

Cuando estés conforme, pulsa OK y fíjate en que, en la parte superior de la ventana de la imagen, la prueba en pantalla con el perfil se ha cargado correctamente.

Sin embargo, si miras en la parte inferior de la ventana de la imagen, el archivo sigue estando en el perfil Adobe RGB 1998: solo hemos hecho una prueba en pantalla de contraste y brillo con el perfil del papel.

Paso 3: ajusta tus imágenes

Ahora es el momento de hacer los ajustes que necesite el archivo a partir de lo que has visto en la prueba en pantalla. En este ejemplo vamos a añadir un poco más de contraste al archivo, intensificando los negros y levantando ligeramente los medios tonos y las altas luces.

Así de fácil es preparar tu archivo para imprimirlo en blanco y negro en theprintspace. El archivo está en Adobe RGB 1998, que es el perfil correcto, y hemos hecho una prueba en pantalla y ajustado el contraste y el brillo en consecuencia.

Al imprimir en blanco y negro, a diferencia del color, no debes hacer la conversión de perfil desde Edición >> Convertir en perfil. Debes dejar el archivo en el espacio de color predeterminado Adobe RGB 1998 para obtener los resultados más neutros.

Consejo: nuestros papeles más populares para imprimir en blanco y negro

Entre nuestros papeles más populares para la impresión en blanco y negro está el Hahnemühle Pearl, que tiene una suave textura de piel de naranja y una base blanca brillante y neutra, y produce imágenes en blanco y negro de aspecto muy natural.

El Hahnemühle Photo Rag es otra opción muy popular gracias a su acabado ultramate: es uno de nuestros papeles favoritos tanto entre artistas e ilustradores como entre fotógrafos. Ofrece negros suaves, una reproducción del color uniforme y un detalle excelente.

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