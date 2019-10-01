Cómo hacer una tira de prueba

Cómo puedes preparar una tira de prueba para impresión en Adobe Photoshop.

¿Por qué debería imprimir una tira de prueba?

En theprintspace ofrecemos a nuestros clientes la oportunidad de pedir tiras de prueba que permiten ver cuál es el aspecto de tu archivo digital en el papel que eliges.

Por ejemplo, es ventajoso hacer tiras de prueba antes de comprometerse a imprimir un producto de gran tamaño, o para tantear el proceso de trabajo por primera vez. Muchos clientes usan tiras de prueba para probar el color, la densidad, la definición y el impacto de las ampliaciones que se hacen en el archivo.

Una guía en vídeo: Cómo preparar una tira de prueba para impresión en Adobe Photoshop.

Recuerda:

Acopla todas las capas que haya y asegúrate de guardar tu archivo en formato TIFF o JPEG de alta calidad. Haz clic aquí para más información sobre cómo preparar tu archivo para su impresión.

Para mejor precisión de color, usa nuestros perfiles de impresión descargables aquí.

Cómo pedir una tira de prueba

Una vez que hayas preparado tu tira de prueba, simplemente tienes que:

Subir tu archivo de la tira de prueba a tu cuenta creativehub

Seleccionar el papel y finalizar la compra como si estuvieras haciendo el pedido de una impresión.

Nuestro software inteligente detectará el tamaño de tu tira de prueba y solo te cobrará el precio de la tira. Para obtener una lista de nuestros precios de tiras, por favor haz clic aquí.

Consejo: ¿Te resulta difícil elegir un papel?

¿Por qué no pides tu tira de prueba sobre varios tipos de papel? De esta forma tendrás la oportunidad de comparar sus características: el revestimiento, la textura, la reflectividad y la forma de presentar los colores.

¿Necesitas más información sobre cómo crear y pedir una tira de prueba?

Para más información sobre cómo crear y hacer el pedido de tiras de prueba en theprintspace, contacta con nosotros.