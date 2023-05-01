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¿Con cuántos PPP imprimen vuestras impresoras?

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Infórmate sobre los PPP y la resolución de nuestras impresoras.

¿Con qué resolución tengo que configurar mi archivo?

  • Nuestra impresora digital C-Print tiene una resolución de 300 PPP, mientras que la resolución de nuestra impresora Giclée es de 2880 PPP. 
  • Cuando preparas tu archivo para impresión, su resolución tiene que ser de 300 PPI (píxels por pulgada) tanto para la impresión C-Print como para la Giclée.

¿Necesitas más ayuda?

¿Quieres saber más sobre la configuración de nuestro PPP y nuestra resolución? Contacta con nosotros o haznos una visita a nuestro estudio en Londres

Actualizado el 19 abril 2021

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