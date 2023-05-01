¿Con cuántos PPP imprimen vuestras impresoras?

Infórmate sobre los PPP y la resolución de nuestras impresoras.
¿Con qué resolución tengo que configurar mi archivo?
- Nuestra impresora digital C-Print tiene una resolución de 300 PPP, mientras que la resolución de nuestra impresora Giclée es de 2880 PPP.
- Cuando preparas tu archivo para impresión, su resolución tiene que ser de 300 PPI (píxels por pulgada) tanto para la impresión C-Print como para la Giclée.
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