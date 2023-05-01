¿Con cuántos PPP imprimen vuestras impresoras?

Infórmate sobre los PPP y la resolución de nuestras impresoras.

¿Con qué resolución tengo que configurar mi archivo?

Nuestra impresora digital C-Print tiene una resolución de 300 PPP, mientras que la resolución de nuestra impresora Giclée es de 2880 PPP.

Cuando preparas tu archivo para impresión, su resolución tiene que ser de 300 PPI (píxels por pulgada) tanto para la impresión C-Print como para la Giclée.

¿Necesitas más ayuda?

¿Quieres saber más sobre la configuración de nuestro PPP y nuestra resolución? Contacta con nosotros o haznos una visita a nuestro estudio en Londres