¿Cuánto tiempo se conservará mi impresión?

Vida de archivo de las impresiones artísticas y fotográficas C-Print y Giclée.

Son cinco los factores clave que tienes que tener en cuenta para determinar la longevidad de tus impresiones fotográficas.

Cuando consideres la estabilidad de imagen de una impresión fotográfica o Giclée, toma en cuenta el ambiente y las condiciones de almacenamiento de la obra de arte, que dictan su longevidad.

El papel es sensible a su entorno y puede ser afectado por cambios de temperatura, humedad, y exposición a la luz intensa y los contaminantes en el aire.

Los cinco factores principales

Los cinco factores principales que por último determinan el tiempo que perdurará tu impresión, son los siguientes:

Exposición a fuentes de calor elevado

Exposición a fuentes de luz intensa

Exposición a la humedad

Contaminantes atmosféricos

Condiciones de almacenamiento

Vida de Archivo C-Print

A la luz del día – 40 años

Almacenamiento oscuro en caja – 80 años

Vida de Archivo Giclée

A la luz del día – 80 años

Almacenamiento oscuro en caja – 200 años

Cómo prolongar la vida de mi impresión

Como se ha dicho anteriormente, la luz, el calor y los contaminantes en el aire son las principales preocupaciones, pero existen factores más sutiles que considerar a la hora de almacenar tu obra de arte.

Entre ellos están los adhesivos que con el paso del tiempo provocan degradación, además de los compuestos de azufre producidos por materiales como la goma y la madera y que pueden iniciar desvanecimiento y desequilibrio.

Para evitar que tus obras sufran deterioro, asegúrate de almacenarlas en materiales perdurables, como por ejemplo fundas de acetato, y de meterlas en cajas de almacenaje que estén hechas de tablas de conservación libres de ácido.

Una vez que la impresión esté almacenada con materiales perdurables, lo ideal sería buscar un lugar adecuado donde no haya fluctuaciones de temperatura y potencialmente condiciones de excesiva humedad.

Evita los áticos, sótanos o junto a una pared que da al exterior puesto que en estos sitios las condiciones del ambiente varían más y es frecuente que haya condensación.

De vez en cuando es bueno echar un vistazo a tus cajas almacenadas para asegurarte de que están en buen estado y que no hay infestaciones, humedad o polvo en el ambiente.

Preservar las obras de arte con fines de exposición

La mejor manera de conservar una obra de arte que quieres exponer es usar el enmarcado de conservación. Colocar la obra detrás de un vidrio la protege del entorno.

Cuando se esté montando para enmarcar, lo ideal es usar fibra de algodón al 100% y marcos sin pulir y libres de ácido. El vidrio de conservación transparente anti rayos UV también reduce el impacto de la exposición a fuentes de luz intensa.

En theprintspace tenemos una amplia variedad de opciones de enmarcado de conservación que aseguran que tu obra de arte perdure en el tiempo.

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