Orden
Inicio/Impresión Artística y Fotográfica/Máximos tamaños de impresión para C-Print y Giclée

Máximos tamaños de impresión para C-Print y Giclée

Contenido

Los máximos tamaños disponibles para la impresión fine art y fotográfica C-Print y Giclée.

Cada tipo de papel C-Print y Giclée tiene un máximo tamaño de impresión.

Máximos tamaños para la impresión C-Print

  • Puedes imprimir un tamaño de hasta 127 cm y tan largo como quieras, con todos nuestros papeles C-Print digital (Fuji Matt, Fuji Gloss, Kodak Metallic & Fuji Flex).

Máximos tamaños para la impresión Giclée

Puedes imprimir más ancho en Giclée. 

  • La anchura máxima para imprimir en papeles Hahnemühle German Etching, Canson Aquarelle Rag, Canson Baryta, Hahnemühle Bamboo and Hahnemühle Pearl es de 110.5 cm.
  • Para el resto de los papeles Giclée, incluidos el Epson Semi-Gloss y el Hahnemühle Photo Rag, se puede imprimir hasta una anchura de 151 cm.

¿Necesitas más ayuda?

Para más información, echa un vistazo a nuestras páginas sobre los tipos de impresión C-Print y Gicléeponte en contacto con nuestro equipo.

Actualizado el 19 abril 2021

¿Te ha resultado útil este artículo?

¡Sí, gracias!No mucho

Artículos relacionados