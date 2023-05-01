Máximos tamaños de impresión para C-Print y Giclée

Los máximos tamaños disponibles para la impresión fine art y fotográfica C-Print y Giclée.

Cada tipo de papel C-Print y Giclée tiene un máximo tamaño de impresión.

Máximos tamaños para la impresión C-Print

Puedes imprimir un tamaño de hasta 127 cm y tan largo como quieras, con todos nuestros papeles C-Print digital (Fuji Matt, Fuji Gloss, Kodak Metallic & Fuji Flex).

Máximos tamaños para la impresión Giclée

Puedes imprimir más ancho en Giclée.

La anchura máxima para imprimir en papeles Hahnemühle German Etching, Canson Aquarelle Rag, Canson Baryta, Hahnemühle Bamboo and Hahnemühle Pearl es de 110.5 cm.

Para el resto de los papeles Giclée, incluidos el Epson Semi-Gloss y el Hahnemühle Photo Rag, se puede imprimir hasta una anchura de 151 cm.

¿Necesitas más ayuda?

Para más información, echa un vistazo a nuestras páginas sobre los tipos de impresión C-Print y Giclée o ponte en contacto con nuestro equipo.