Máximos tamaños de impresión para C-Print y Giclée

Los máximos tamaños disponibles para la impresión fine art y fotográfica C-Print y Giclée.
Cada tipo de papel C-Print y Giclée tiene un máximo tamaño de impresión.
Máximos tamaños para la impresión C-Print
- Puedes imprimir un tamaño de hasta 127 cm y tan largo como quieras, con todos nuestros papeles C-Print digital (Fuji Matt, Fuji Gloss, Kodak Metallic & Fuji Flex).
Máximos tamaños para la impresión Giclée
Puedes imprimir más ancho en Giclée.
- La anchura máxima para imprimir en papeles Hahnemühle German Etching, Canson Aquarelle Rag, Canson Baryta, Hahnemühle Bamboo and Hahnemühle Pearl es de 110.5 cm.
- Para el resto de los papeles Giclée, incluidos el Epson Semi-Gloss y el Hahnemühle Photo Rag, se puede imprimir hasta una anchura de 151 cm.
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Para más información, echa un vistazo a nuestras páginas sobre los tipos de impresión C-Print y Giclée o ponte en contacto con nuestro equipo.