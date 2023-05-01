Cómo preparar tu archivo para subir e imprimirlo

Preparar archivos JPEG y TIF para impresión con Adobe Photoshop.
Todo archivo que haya que subir al sistema de pedidos de theprintspace para su impresión tendrá que ser formateado de la manera siguiente:
- Guardado como archivo JPEG o TIF acoplado
- 300 píxeles por pulgada
- Guardado en 8 bits
- Para aquellos clientes que nos hacen un pedido pero que no se sienten seguros a la hora de cambiar el tamaño en Adobe Photoshop, tenemos incorporada en la plataforma de creativehub una herramienta para ayudarles con ese cambio y con los bordes
- Espacio de color RGB, o convertido al perfil del papel en el que imprimes
- Si quieres más información, mira la guía en vídeo abajo sobre la precisión de color y cómo usar nuestros perfiles de color.
Guía en vídeo: Preparar tus archivos para impresión
Para la impresión en Blanco y Negro
- Por favor, ten en cuenta que es importante no usar los perfiles de color de theprintspace para la impresión en Blanco y Negro
- Cuando imprimas imágenes en Blanco y Negro, usa el perfil estándar Adobe 1998. Es mejor cambiar el modo imagen a escala de grises y luego volver a RGB en Photoshop para descartar toda información sobre el color que pueda haber en el archivo.
Guardar tus archivos
Cuando guardes tu archivo de salida de Adobe Photoshop, te aconsejamos que lo hagas como JPEG, a máxima calidad (12) y con formato puesto en “Baseline Standard”. De esta forma podrás subir tu archivo mucho más rápido y con mínima pérdida de calidad visual.
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