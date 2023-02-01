Diferencia entre copia C-type e impresión giclée

¿Qué es una copia C-type? ¿Qué es una impresión giclée?

¿Cuál es la diferencia?

Una de las preguntas que más nos hacen en theprintspace es: «¿Cuál es la diferencia entre una copia C-type y una impresión giclée?».

Ambos procesos de impresión profesional ofrecen resultados excepcionales, pero conviene tener en cuenta los distintos atributos de cada proceso y las características particulares de cada tipo de papel.



¿Necesitas consejo? ¡No busques más! Mira nuestra videoguía, en la que explicamos las diferencias entre la impresión C-type y la impresión giclée para ayudarte a elegir el método de impresión y el papel adecuados para tus copias fotográficas e impresiones artísticas.

¿No sabes qué papel elegir?

Si quieres ver de primera mano las distintas texturas y acabados de papel, pide un pack de muestras en nuestra web o, si estás en Londres, pásate por nuestro estudio de impresión y míralos de cerca.

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