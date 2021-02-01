Una guía para procesar archivos RAW

¿No estás seguro de cómo editar tus archivos RAW? Consulta la guía en theprintspace sobre cómo convertir tus archivos RAW para poder editar e imprimir tus obras de arte.

Convertir archivos RAW es un proceso directo y sencillo, pero hay unas cuantas cosas de las que deberías ser consciente.

Lo primero que tienes que considerar es qué software usar. El mejor software es el que recomienda el fabricante de tu respaldo digital, para que pueda detectar tus ajustes de captura.

Paso 1: A qué tienes que estar atento en tus archivos RAW

Cuando tienes el software abierto, lo primero que tienes que mirar es cuánto detalle hay en la captura RAW.

Para la mayoría de los temas, un proceso es suficiente para producir un buen archivo con el que trabajar en Photoshop, pero con algunos archivos es útil crear varios procesos de exposiciones más claras y más oscuras.

Puedes entonces usar estas diferentes exposiciones para pincelar más detalles en Photoshop.

Paso 2: Usar la función de Aviso de Exposición

Para averiguar si la necesitas, usa la función de Alerta de Exposición en tu software y comprueba si detecta un problema en alguna parte de tu imagen. Mira el ejemplo de abajo.

Rojo – Aviso de detalle de iluminación débil, Azul – aviso de detalle de sombra débil.

Paso 3: Corrección de color

En cuanto a la corrección del color en el procesamiento del software, asegúrate de que el balance de blanco esté debidamente ajustado, es decir, que sea igual a las condiciones de iluminación de la toma. La cámara debería haber grabado esto y el software de procesamiento debería detectarlo automáticamente pero puede que necesite un ajuste manual.

En cuanto al color, la mejor opción sería acercarte lo más posible al resultado deseado durante el procesamiento, pero a veces puede ser mejor hacer correcciones en Adobe Photoshop porque te permite hacer selecciones localizadas mientras que los convertidores de archivos RAW tienden a aplicar las correcciones a toda la imagen.

Paso 4: Enfoque

A esta altura, aumentar la cantidad de enfoque del archivo puede ser un problema, aunque realmente depende del uso que quieras hacer de él. Si tienes la intención de retocar los archivos entonces es mejor no aumentar la cantidad de enfoque a tu archivo y desactivar esa función.

Añadir enfoque puede causar problemas con la interpolación del archivo, bandeado, y complicaciones con el retoque en general. Cualquier enfoque que se necesite es mejor hacer al final del proceso y no al principio. Ciertas aplicaciones, como Photoshop, tienen filtros de enfoque muy buenos.



Antes de decidir qué ajustes quieres usar para el procesamiento de tu archivo, deberías realmente considerar para qué lo vas a usar. Para pasar de imagen a impresión la calidad es fundamental, así que usa estas indicaciones generales para tus ajustes de salida.

Consejo: 8 bits vs. 16 bits

Toda impresión sale en 8 bits pero si eliges trabajar con archivos de 16 bits, asegúrate de que los conviertes a 8 bits antes de mandarlos a imprimir. Usa el formato de archivo TIF para todo trabajo de tamaño medio y grande que imprimas.

¿Sigues sin estar seguro de cómo procesar tus archivos RAW?

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