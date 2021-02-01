¿Aún no estás convencido de que somos lo mejor de lo mejor? He aquí 6 razones para elegir theprintspace en lugar de las tiendas de impresión no profesionales.
1: Mayor selección de papel y productos
En theprintspace tenemos una amplia y diversa gama de papeles C-Type y Giclée. También ofrecemos papeles especializados incluido Kodak Metallic y FujiFlex. Básicamente, tienes más donde elegir a fin de asegurar una impresión óptima.
2: Mayor calidad posible
Los laboratorios profesionales usan únicamente impresoras y tintas de última generación, y tienen mejores productos químicos y papeles de calidad profesional. Los pequeños laboratorios no profesionales usan materiales de menor calidad que no pueden compararse. Los laboratorios profesionales producen impresiones de mejor calidad y conservación.
3: Máximo tamaño de impresión
Los laboratorios profesionales tienen impresoras de gran formato capaces de producir enormes impresiones, mientras que la mayoría de los pequeños laboratorios no profesionales están limitados a rollos de papel de 25 y 30 cm de ancho. En theprintspace tenemos rollos de hasta 152 cm de ancho.
4: Consistencia
En theprintspace calibramos nuestras impresoras diariamente, a veces incluso con más frecuencia para que se mantengan siempre dentro de rigurosos márgenes de tolerancia, asegurando completa consistencia y precisión para que tu impresión sea exactamente la misma siempre que la imprimas. Esto es muy importante para ediciones limitadas y ventas de arte.
5: Control
Las tiendas no profesionales usan mejoras de imagen automáticas para hacer cambios a tu imagen. Entre otras cosas potencian el contraste, la saturación y el enfoque a niveles no acordados aún con el cliente.
Los resultados a menudo suelen ser iluminaciones exageradas e imágenes sobresaturadas que no se parecen en nada al archivo digital entregado. En theprintspace ponemos a disposición para descargar en nuestro sitio web nuestros perfiles de impresión ICC personalizados y no añadimos al archivo ningún ajuste, para que el artista tenga control completo.
6: Un equipo atento y profesional que realmente sabe de arte
En theprintspace, nuestros maestros impresores están a disposición de los clientes para darles consejos y ayudarles, con gusto y placer, a través de todo el proceso de impresión.
¿Aún no tienes claro por qué elegir theprintspace?
Echa un vistazo a lo que dicen de nosotros nuestros clientes.