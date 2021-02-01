¿De qué manera debo enfocar mi archivo para imprimir con theprintspace?

Sugerencias y consejos sobre cómo enfocar para la impresión artística y fotográfica.

¿Te preguntas qué enfoque darles a tus archivos de imagen antes de enviarnoslos? ¡El poder está en tus manos antes del propio proceso de impresión!

En theprintspace no aplicamos ningún enfoque durante la etapa de impresión. De esta forma los clientes tienen pleno control de sus imágenes y de la cantidad de enfoque que quieren aplicar según sus necesidades individuales y el papel que hayan elegido.

La cantidad de ajuste que necesitas depende del tipo de papel

Cada papel tiene sus propias propiedades físicas que contribuyen al enfoque general de la imagen impresa, por eso una talla única no sirve para todo.

Otros laboratorios, y sobre todo las impresoras de los mini laboratorios, aplican gran cantidad de enfoque automático durante la impresión, cosa que nosotros evitamos ya que puede sobreenfocar e introducir efectos no visibles y no deseados en pantalla.

Es preferible que los clientes apliquen el enfoque en Adobe Photoshop y comprueben el archivo en tamaño de impresión 100% para asegurarse de que esté bien enfocado y de que ningún artefacto digital se haya introducido en la imagen durante el proceso de enfoque.

Cómo comprobar la cantidad de enfoque que debería tener una imagen

Una manera rentable de probar el enfoque es hacer tiras de prueba, sobre todo antes de encargar una impresión de gran tamaño.

No solamente podrás ver cómo el papel afecta al enfoque en general sino que también da la oportunidad a los clientes de comprobar el contraste, el color y el impacto de cualquier modificación debida a un cambio de tamaño.

¿Quieres obtener lo mejor de tus archivos de imagen?

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