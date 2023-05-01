¿Cómo elijo el mejor tipo de impresión y de papel para imprimir mi arte?

Para la mayoría de los fotógrafos y artistas, los procesos de impresión Giclée o C-Print Digital son los más efectivos para las reproducciones altamente detalladas de arte. Tienen además las ventajas añadidas de ser rápidos, rentables y muy consistentes con la reproducción del color.

En theprintspace ofrecemos 7 papeles profesionales Giclée y 4 papeles C-Print Digital.

Fotógrafos profesionales usan impresiones C-Print (de tipo C o Cromogénicas) para conseguir el mejor detalle, color e impacto. Echa un vistazo a las opciones de impresión C-Print aquí. Si tienes prisa, C-type Fuji Matt es el papel más popular elegido por fotógrafos.

Los fotógrafos, ilustradores, pintores, diseñadores, tipógrafos y artistas visuales de todo tipo usan las impresiones artísticas Giclée. Sus colores resaltan, sus papeles varían de los texturizados y fibrosos hasta los suaves y delicados, con acabados en mate o brillo, y la gama de colores base va del claro blanco neutro hasta el cálido blanco roto. Si tienes prisa, Hahnemühle Photo Rag es el papel más popular de la gama Giclée.

En cualquiera de las opciones de impresión que elijas, puedes dar con un papel que no solamente favorezca tu tema sino que también le de estilo y un cierto toque a tu obra.

Mira nuestra guía vídeo sobre las opciones de papeles artísticos y fotográficos.

También aconsejamos que hagas por lo menos una de las siguientes cosas: