Cómo hacer una prueba en pantalla de tu impresión con Adobe Photoshop

Cómo probar tu impresión en pantalla utilizando nuestros perfiles de impresión ICC en Adobe Photoshop.

¿Qué significa prueba en pantalla?

Prueba en pantalla significa previsualizar en tu pantalla lo que va a acabar reproducido en la impresión, con un tipo de impresora y de papel específicos.

Descarga nuestros perfiles de impresión ICC

La previsualización de una impresión o la prueba en pantalla usa perfiles de impresión que puedes descargar aquí, y pueden instalarse en Adobe Photoshop.

Existe un perfil diferente para cada combinación de impresora y papel que ofrecemos en theprintspace. Nuestros perfiles de papel ICC están hechos a medida por nuestros especialistas de producción para igualar nuestra maquinaria de última generación y nuestra variada gama de papeles profesionales de conservación.

Guía en vídeo: Una guía paso a paso para instalar y usar en Adobe Photoshop los perfiles de color para impresión de theprintspace, y probar tu obra de arte en pantalla.

Consejo: Actualiza los perfiles de papel ICC regularmente

Recomendamos encarecidamente a nuestros clientes que actualicen y reinstalen regularmente nuestros perfiles de papel ICC. No te preocupes, te avisaremos por email cuando actualicemos nuestros perfiles.

¿Necesitas más consejos sobre la prueba de pantalla o la calibración del monitor?

Ponte en contacto con nuestro amable equipo de asistencia que siempre está dispuesto a ayudar.