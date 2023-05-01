Infórmate sobre cómo calibrar tu monitor para imprimir.
¿Por qué debería calibrar mi monitor?
Si quieres sacarle el mejor partido a tu monitor, asegúrate de que esté correctamente calibrado antes de editar e imprimir obras de arte.
Un monitor bien calibrado es una herramienta esencial para producir impresiones con colores precisos. Tu monitor debería estar calibrado en un color neutro estándar para que forme parte de un sistema de control de color en lazo abierto, el estándar libre de la industria de la imagen y fotográfica. Esto significa que te puede mostrar cómo van a ser tus imágenes, cuando las imprimas o las veas en otros monitores.
¿Qué necesito para calibrar mi monitor?
Para poder calibrar tu monitor vas a necesitar un aparato llamado espectrofotómetro que mide la precisión de la salida de color de tu monitor.
Guía en vídeo: Infórmate sobre cómo calibrar tu monitor
Consejo: Establece tu punto blanco al estándar de la industria
En el momento de calibrar tu monitor, asegúrate de configurar tu punto blanco según el estándar de la industria CIE illuminant D65. En theprintspace, calibramos con el espectrofotómetro X-rite cuyo uso sin duda te aconsejamos.
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