Druk
Rodzaje Druku
Druk Giclée
Druk dla Artystów
Fotograficzny C-type
Cyfrowy Druk Fotograficzny
Pomoc Dotycząca Druku
Wzornik papierów
Papier Fotograficzny i Artystyczny
Profile kolorów
Centrum Pomocy
Wyszukaj, Popularne Artykuły
Dostawa
Dostawa Wydruków Fotograficznych i Artystycznych
Druk na Żądanie
Jak działa Dropshipping
Dostawa bezpośrednia
Globalny Dropshipping
Zwiększ sprzedaż sztuki
Marketing sztuki
Zintegruj swój sklep
Sześć integracji + API
Produkty drukowane na Żądanie
Dropshipping produktów
Produkty w Jakości Galerii Sztuki
Certyfikaty autentyczności
Certyfikaty Autentyczności
Twój branding
Opcje Personalizacji
Agencja Marketingowa
Wprowadzenie do Agencji Marketingowej
Agencja theprintspace
Agencja dla Artystów
Usługi Agencji
Art Marketing Strategy
Data & behavioural science
Limitowane Wydania Sztuki
Czasowo ograniczona sprzedaż sztuki
Projekt Sklepu Online z Sztuka
Eksperci od sklepów artystycznych
Popup
Zadbaj o swoją publiczność w mediach społecznościowych
Podłoże i oprawa
Opcje Wykończenia
Oprawa
Ręcznie Wykonana Sztuka
Podłoże
Fotografia i Fine Art
Dostawa
Dostawa
Dostawa wydruków foto i art
Cennik
Pomoc
Centrum pomocy
Szukaj, Popularne Artykuły
Dostawa
Dostawa Wydruków Fotograficznych i Artystycznych
Kontakt
Jesteśmy tu, aby pomóc
Neutralność węglowa
Więcej
Zasoby
Informacje o druku
Wydruki Fine Art
Dostawa
Dostawa Wydruków Fine Art
Kim jesteśmy?
Drukarnie Fine Art
Blog
Bądź na bieżąco.
Przewodniki
Paski testowe
Wydruk 4″ x 30″
Odwzorowanie kolorów
Dopasuj Kolorystycznie Swój Wydruk
Jak drukować?
C-type kontra Giclée
Profile kolorów
Pobierz
Zamów
Strona główna
/
Druk fotograficzny i Fine Art
Druk fotograficzny i Fine Art
Szukaj
Szukaj
Czy mogę kupić zestaw próbek oferowanych papierów?
Jak wybrać papier giclée do swojego rodzaju sztuki
Jak zdigitalizować dzieło sztuki do druku
Profile drukarskie w Adobe Lightroom – poradnik
Gdzie pobrać profile ICC do soft proofingu?
Odbitka C-type a druk giclée – jaka jest różnica?
Jak wybrać rodzaj druku i papier do swojej sztuki?
Jakie rodzaje wydruków najczęściej stosują artyści?
Druk czarno-biały: jak przygotować plik w Photoshopie
Jak wybrać najlepszy typ druku i rodzaj papieru do wydrukowania mojej pracy?
Różnica między wydrukami C-type a Giclée (Fine Art)
Jakie typy druku są powszechnie używane przez artystów?
Jak przygotować paski testowe?
Maksymalne rozmiary wydruków C-type i Giclée (Fine Art)
Jak przygotować plik przed wysłaniem go do druku?
Przewodnik po przygotowaniu plików RAW
Przewodnik po korekcji kolorów
Przewodnik po druku czarno-białym
Kadrowanie i zmiana rozmiaru w Adobe Lightroom
Jak mocno należy wyostrzyć plik do druku w theprintspace?
Znajdź optymalny rozmiar dla Twojego wydruku, używając naszego przewodnika po wymiarach plików
W jakim DPI drukują Wasze drukarki?
Manualna konwersja profilu kolorów
Jak skalibrować monitor
Jak wykonać soft proof wydruku, używając Adobe Photoshop
Przewodnik po korzystaniu z profili drukowania w programie Adobe Lightroom
Jak długo wytrzyma mój wydruk?
Jak ustawić profesjonalną ciemnię cyfrową
6 powodów, dla których warto wybrać theprintspace zamiast półprofesjonalnych labów