Jak ustawić profesjonalną ciemnię cyfrową

Dowiedz się, jak rozpocząć przygotowania cyfrowej ciemni przeznaczonej do przygotowania pliku.

Warunki panujące w Twoim studio, mogą naprawdę mocno wpływać na postrzeganie koloru, dlatego podczas przygotowywania plików do druku ważne jest, aby pomyśleć o warunkach oświetlenia w swoim stanowisku pracy.

Przewodnik wideo: Konfigurowanie własnej ciemni cyfrowej

Zdajemy sobie sprawę, że przygotowanie własnej ciemni cyfrowej może być trudne, dlatego przygotowaliśmy pomocny przewodnik wideo, który pomoże Ci zacząć.

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