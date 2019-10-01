Jak wykonać soft proof wydruku, używając Adobe Photoshop

Jak wykonać ekranową próbę kolorów wydruku, używając profili drukowania ICC w Adobe Photoshop.

Co to znaczy soft proof?

Wykonywanie ekranowej próby kolorów, oznacza podgląd na ekranie tego, w jaki sposób Twój obraz będzie wyglądał na danym papierze po wydrukowaniu.

Ściągnij nasze profile drukowania ICC

Podgląd wydruku i soft proof wykorzystuje profile drukowania, które możesz tutaj ściągnąć z naszej strony internetowej, a następnie zainstalować w Adobe Photoshop.

Każdej kombinacji drukarki i papieru, oferowanego w theprintspace dedykowany jest spersonalizowany profil. Nasze profile papierów ICC są tworzone przez specjalistów do spraw produkcji druku tak, aby idealnie pasowały do naszego najnowocześniejszego zestawu drukarek i różnorodnej oferty profesjonalnych papierów archiwalnych.

Tutorial wideo: przewodnik dotyczący używania profili kolorów theprintspace w Adobe Photoshop

Wskazówka: aktualizuj regularnie nasze profile papierów ICC

Zdecydowanie zalecamy klientom regularną aktualizację i ponowne instalowanie naszych profili papierów ICC. Nie martw się, damy Ci znać e-mailem, gdy nasze profile będą uaktualnione.

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