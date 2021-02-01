Jak mocno należy wyostrzyć plik do druku w theprintspace?

Porady i wskazówki dotyczące wyostrzania plików przed drukiem fotograficznym i artystycznym.

Zastanawiasz się, jak bardzo powinno się wyostrzyć pliki graficzne przed wysłaniem ich do nas? Pamiętaj, że proces przygotowania pliku do druku właściwego leży w Twoich rękach.

W theprintspace nie stosujemy automatycznego wyostrzania plików podczas druku. Dzięki temu nasi klienci mają pełną kontrolę nad swoimi pracami oraz ilością zastosowanego wyostrzania, dostosowanego do ich indywidualnych potrzeb i wybranego papieru.

Poziom regulacji ostrości zależy od typu papieru

Każdy papier ma charakterystyczne właściwości fizyczne, które wpływają na ogólną ostrość drukowanego obrazu. Nie istnieje zatem jedna zasada, którą można zastosować w każdym procesie pracy nad plikiem.

Inne drukarnie, zwłaszcza mniejsze sklepy oferujące druk, podczas drukowania stosują automatyczne wyostrzanie, którego my unikamy. Może ono bowiem spowodować nadmierne wyostrzenie i wywołać na obrazie niepożądane efekty, które nie będą widoczne na ekranie.

Naszym klientom polecamy zastosowanie wyostrzania w programie Adobe Photoshop, a także sprawdzenie pliku w podglądzie 100%, co umożliwi upewnienie się, że obraz jest odpowiednio ostry i że w wyniku procesu wyostrzania nie powstały niepożądane cyfrowe artefakty.

Jak ustalić odpowiednią ostrość obrazu

Najlepszym sposobem przetestowania pliku przed zleceniem go do wydruku oraz zaoszczędzenia środków jest wykonanie paska testowego.

Możesz sprawdzić nie tylko, w jaki sposób wyostrzenie obrazu prezentuje się na wybranym przez Ciebie papierze, ale również ocenić kontrast, kolor i inne zmiany wprowadzone podczas pracy z plikiem, jak na przykład zmianę wielkości.

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