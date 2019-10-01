Dowiedz się, jak przygotować paski testowe w Adobe Photoshop.

Dlaczego powinno się drukować paski testowe?

W theprintspace oferujemy klientom możliwość zamówienia pasków testowych, które pozwalają zobaczyć, w jaki sposób plik cyfrowy reaguje na wybrany papier.

Druk pasków testowych ma wiele zalet istotnych nie tylko przed podjęciem decyzji o dużym wydruku, ale również dla przetestowania po raz pierwszy całego procesu produkcji wydruków. Wielu klientów używa pasków testowych, aby sprawdzić kolor, gęstość, ostrość druku oraz wpływ powiększeń wprowadzonych do pliku.

Przewodnik wideo: Jak przygotować pasek testowy do druku w programie Adobe Photoshop

Pamiętaj:

Spłaszcz wszystkie warstwy pliku i pamiętaj, aby zapisać go w formacie TIFF lub wysokiej jakości JPEG. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o przygotowaniu pliku do druku.



Aby uzyskać dokładniejsze odwzorowanie kolorów, skorzystaj z naszych profili drukowania, które możesz pobrać tutaj.

Jak zamówić pasek testowy

Po przygotowaniu paska testowego wystarczy:

wgrać plik paska testowego do Twojego konta na creativehub,



wybrać papier i dokonać płatności tak samo, jak przy zamawianiu wydruków.

Nasze inteligentne oprogramowanie wykryje rozmiar paska testowego i obliczy cenę próbki. Aby zobaczyć cennik dla pasków testowych, kliknij tutaj.

Wskazówka: Masz trudności z wyborem odpowiedniego papieru?

Dlaczego nie zamówisz wzornika papierów, zawierającego wiele rodzajów papieru? Umożliwi Ci to porównanie różnych cech papierów takich jak powłoka, tekstura, współczynnik odbicia i sposób, w jaki prezentują kolory.

Chcesz dowiedzieć się więcej o przygotowaniu i zamawianiu pasków testowych?

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tworzeniu i zamawianiu pasków testowych w theprintspace, skontaktuj się z nami.